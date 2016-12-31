"Спартак" заплатит за Луиза Адриану один миллион евро?

Нападающий "Милана" Луиз Адриану, который близок к переходу в "Спартак", обойдется московскому клубу в один миллион евро, утверждает Corriere della sera. Сообщается, что благодаря этой сделке "Милан" сэкономит на зарплате и премиях футболиста около 30 миллионов евро. Ранее стало известно, что 29-летнему бразильцу для перехода в "Спартак" осталось лишь пройти медосмотр.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Адриану провел семь матчей, но результативными действиями не отметился.

"Спартак" договорился о переходе Луиза Адриану



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Луиз Адриану: из Бразилии в "Спартак"?