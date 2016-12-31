14:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" заплатит за Луиза Адриану один миллион евро?

0
0
0

Нападающий "Милана" Луиз Адриану, который близок к переходу в "Спартак", обойдется московскому клубу в один миллион евро, утверждает Corriere della sera. Сообщается, что благодаря этой сделке "Милан" сэкономит на зарплате и премиях футболиста около 30 миллионов евро. Ранее стало известно, что 29-летнему бразильцу для перехода в "Спартак" осталось лишь пройти медосмотр.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Адриану провел семь матчей, но результативными действиями не отметился.

"Спартак" договорился о переходе Луиза Адриану


Донецкий бомбардир – миланский запасной. 6 фактов о Луизе Адриану //
"Каррера поможет Луизу Адриану найти себя" //
"Луиз Адриану не типичный центрфорвард" //
Луиз Адриану: из Бразилии в "Спартак"?

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ