"Спартак" заплатит 100 тысяч рублей за нецензурные кричалки

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам решения комитета по итогам матча 29-го тура РФПЛ. В частности, был наказан "Спартак" по итогам матча с "Ростовом" (2:0) .

"Спартак" - "Ростов"

Москвичи заплатят 100 тысяч рублей за кричалки фанатов с использованием нецензурной брани.

"Тосно" - "Динамо"

"Динамо" заплатит 100 тысяч за скандирование ненормативной лексики.

"Анжи" - "Ахмат"

На 82-й минуте старший тренер "Анжи" Арсен Акаев покидал техническую зону и заплатит в РФС 30 тысяч рублей. Наставник "Ахмата" Игорь Ледяхов заплатит 20 тысяч за аналогичное нарушение. Наставник "Анжи" Вадим Скрипченко оштрафован на 50 тысяч рулей за пропуск флеш-интервью. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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