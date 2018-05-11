"Спартак" заплатит 100 тысяч рублей за нецензурные кричалки

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам решения комитета по итогам матча 29-го тура РФПЛ. В частности, был наказан "Спартак" по итогам матча с "Ростовом" (2:0) .
"Спартак" - "Ростов"
Москвичи заплатят 100 тысяч рублей за кричалки фанатов с использованием нецензурной брани.
"Динамо" заплатит 100 тысяч за скандирование ненормативной лексики.
На 82-й минуте старший тренер "Анжи" Арсен Акаев покидал техническую зону и заплатит в РФС 30 тысяч рублей. Наставник "Ахмата" Игорь Ледяхов заплатит 20 тысяч за аналогичное нарушение. Наставник "Анжи" Вадим Скрипченко оштрафован на 50 тысяч рулей за пропуск флеш-интервью. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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- Ахмат (футбол)
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- Анжи
- Арсен Акаев
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Игорь Ледяхов
- Артур Григорьянц
- Тосно
- Вадим Скрипченко
merniloskut
Григорьянц сам ругается матом!
13:58