"Спартак" заехал в отель в Катаре

Футболисты и тренерский штаб "Спартака" добрались до отеля The Torch в центре Дохи, где будут проживать во время своего второго предсезонного сбора.

В отеле к команде присоединились Фернанду, Луиз Адриану, Софьян Ханни, Самюэль Жиго и Педро Роша, которые добирались до Катара самостоятельно. Также с командой прилетел спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов. (Александр Рогулев)

В Дохе красно-белые примут участие в турнире "Фонбет Кубок Матч Премьер" и сыграют с "Ростовом" (21 января), "Зенитом" (25 января) и "Локомотивом"​ (29 января).

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