"Спартак" забивает только со стандартов

Защитник "Спартака" Георгий Джикия сравнял счет в матче чемпионата России против "Ахмата" после подачи углового. В чемпионате России-2018/19 футболисты "Спартака" отличились всего шесть раз, причем все голы были забиты после розыгрыша стандартных положений.

Квинси Промес реализовал пенальти в ворота "Динамо", а еще пять мячей были забиты в результате розыгрыша угловых. Точные удары наносили Самюэль Жиго ("Оренбургу"), Зе Луиш ("Анжи" и "Краснодару"), Лоренсо Мельгарехо ("Динамо") и Георгий Джикия ("Ахмату"). (Кирилл Бурдаков)