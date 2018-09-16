20:30 | Футбол — РПЛ

"Спартак" забивает только со стандартов

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Защитник "Спартака"  Георгий Джикия сравнял счет в матче чемпионата России против "Ахмата" после подачи углового. В чемпионате России-2018/19 футболисты "Спартака" отличились всего шесть раз, причем все голы были забиты после розыгрыша стандартных положений.

Квинси Промес реализовал пенальти в ворота "Динамо", а еще пять мячей были забиты в результате розыгрыша угловых. Точные удары наносили Самюэль Жиго ("Оренбургу"), Зе Луиш ("Анжи" и "Краснодару"), Лоренсо Мельгарехо ("Динамо") и Георгий Джикия ("Ахмату"). (Кирилл Бурдаков)

Спартак - Ахмат

 

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