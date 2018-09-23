"Спартак" забил в дерби с ЦСКА. 7 из 7 голов в РПЛ - после стандартов

"Спартак" вышел вперед в гостевом матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА. На 30-й минуте гол забил Фернанду. Он классно пробил со штрафного в ближнюю девятку ворот Игоря Акинфеева. Красно-белые забили 7 из 7 голов в нынешнем чемпионате России после стандартных положений.

ЦСКА – "Спартак": онлайн-трансляция матча