19:33 | Футбол — РПЛ

"Спартак" забил в дерби с ЦСКА. 7 из 7 голов в РПЛ - после стандартов

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"Спартак" вышел вперед в гостевом матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА. На 30-й минуте гол забил Фернанду. Он классно пробил со штрафного в ближнюю девятку ворот Игоря Акинфеева. Красно-белые забили 7 из 7 голов в нынешнем чемпионате России после стандартных положений. 

 

ЦСКА – "Спартак": онлайн-трансляция матча

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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