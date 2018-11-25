"Спартак" забил "Крыльям Советов" два гола за две минуты

"Спартак" забил два гола подряд в матче 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Московский клуб уступал по ходу встречи со счетом 0:1.

Сначала на 59-й минуте отличился полузащитник "Спартака" Софьян Ханни. Это первый гол команды при новом главном тренере Олеге Кононове.

Затем на 61-й минуте Лоренсо Мельгарехо завершил атаку с правого фланга ударом в дальний угол после передач Зе Луиша и Луизу Адриану.