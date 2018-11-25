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"Спартак" забил "Крыльям Советов" два гола за две минуты

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"Спартак" забил два гола подряд в матче 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Московский клуб уступал по ходу встречи со счетом 0:1.

Сначала на 59-й минуте отличился полузащитник "Спартака" Софьян Ханни. Это первый гол команды при новом главном тренере Олеге Кононове.

Затем на 61-й минуте Лоренсо Мельгарехо завершил атаку с правого фланга ударом в дальний угол после передач Зе Луиша и Луизу Адриану

Спартак - Крылья Советов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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