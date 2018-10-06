"Спартак" взял Еременко в Красноярск на матч против "Енисея"

"Спартак" в количестве 23 игроков отправился в Красноярск на игру 10-го тура чемпионата России против "Енисея". Красно-белые взяли с собой на выездную встречу полузащитника Романа Еременко. Сегодня, 6 октября, истекла его двухлетняя дисквалификация.

"Спартак" вылетел в Красноярск в следующем составе:

вратари Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров;

защитники Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов и Николай Рассказов;

полузащитники Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду и Софьян Ханни;

нападающие Зе Луиш, Луиз Адриану и Педро Роша.

Матч "Енисей" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 7 октября, начало - в 11.30 по московскому времени.

"Енисей" - "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)