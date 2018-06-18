"Спартак" вышел из отпуска, информирует официальный сайт красно-белых. Большая часть футболистов, не задействованных в матчах чемпионата мира-2018, сегодня прошла медосмотр.
На этой неделе к команде также присоединятся полузащитник Софьян Ханни и защитник Самюэль Жиго. Квинси Промес пока находится в расположении сборной Голландии - он начнет работу с красно-белыми на сборе в Австрии.
Завтра спартаковцы отправятся в Тарасовку, где проведут первую в нынешнее межсезонье тренировку.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-06-18-rybalka_rekordy_i_usy__spartakovtsy_vyshli_iz_otpuska/