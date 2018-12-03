"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо" Ломакина

"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина.

- Приносим наши соболезнования... - сообщается в официальном Твиттере "Спартака".

Приносим наши соболезнования... – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 декабря 2018 г.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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