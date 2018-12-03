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"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо" Ломакина

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"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина

- Приносим наши соболезнования... - сообщается в официальном Твиттере "Спартака".

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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