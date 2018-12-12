"Спартак" выпустил календарь. Без Глушакова

"Спартак" выпустил календарь на 2019 год с изображением игроков команды. Среди них нет капитана Дениса Глушакова.

На его обложке расположено изображение трех игроков: форварда Зе Луиша, защитника Георгия Джикии и полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

Среди остальных футболистов команды в календаре под каждым отдельным месяцем использованы фотографии форварда Луиза Адриану, защитников Ильи Кутепова, Николая Рассказова, Самуэля Жиго и Сальваторе Боккетти, полузащитников Романа Зобнина, Фернанду и Софьяна Ханни, а также вратаря Александра Максименко. Еще три месяца олицетворяют те же Джикия, Зе Луиш и Мельгарехо.

В календаре нет фотографий вратарей Артема Реброва и Александра Селихова, защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.

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