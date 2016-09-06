"Спартак" выплатил компенсацию Гранату, Паршивлюку и Яковлеву

"Спартак" выплатил компенсацию защитникам Владимиру Гранату и Сергею Паршивлюку, а также нападающему Павлу Яковлеву, сообщают "Известия". Московский клуб расторг контракты с футболистами в последний день летнего трансферного окна – 31 августа. Соглашения с Гранатом и Паршивлюком были рассчитаны до лета 2019 года, контракт с Яковлевым – до лета 2018 года. Напомним, что Паршивлюк и Яковлев заключили соглашения на три года с "Анжи", а Гранат подписал трехлетний контракт с "Ростовом".

– Да, клуб прекратил сотрудничество с Паршивлюком, Гранатом и Яковлевым, и у нас были определенные договоренности с руководством, – заявил представитель футболистов Михаил Череповский. – Но оглашать их я, естественно, не буду – это неправильно и неэтично. Могу лишь сказать, что вопрос денег для Граната, Паршивлюка и Яковлева далеко не на первом месте. Для всех троих наибольшую важность представляет игровая практика. В какой-то момент стало ясно, что будущего у ребят в "Спартаке" нет. В своих новых клубах, к слову, и Гранат, и Паршивлюк, и Яковлев пошли на понижение в зарплате. Я уверен, все трое еще заявят о себе в РФПЛ.