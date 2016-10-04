"Спартак" выложил подборку ошибок арбитра Иванова в матче с "Зенитом"

"Спартак" опубликовал в своем твиттере подборку ошибок арбитра Сергея Иванова в воскресном матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:4). Ранее "Спартак" обратился в Департамент судейства и инспектирования РФС с жалобой на действия бригады арбитров в этом поединке.
Накануне питерский клуб в видеоподборке собрал фолы красно-белых. При этом ролик в своем твиттере питерцы проанонсировали просто: "Дорожная". Добавим, что у группы "Ленинград" есть песня с таким названием, у которой имеется и другое – народное и нецензурное.
После встречи "Зенит" – "Спартак" генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. Поддержали тему игроки красно-белых, а также Олег Романцев и другие известные специалисты и болельщики.
Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито за фол на Квинси Промесе. После этого хозяева "Петровского" провели контратаку, в которой заработали пенальти и с его помощью установили окончательный счет.
Сергей Иванов против "Спартака" https://t.co/c4N4XGglVI– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 октября 2016 г.
Адекватный Зритель_
serzheo------ А чем тебе чемпионства ЦСКА не нравятся? Типо, Гинер их у лохов из песочницы отобрал? ))) У лохов газпромовских, лукойловских, ВТБэшных, РЖДшных, УралКалиевских, да у князьков региональных? Прям, Гинер (Гудвин) Великий и Ужасный. ))) А у Спартака в 90-ые ещё проще - конкуренции практически не было. Вот и гребли золото лопатой.
18:16
П_о_в_а_р
Насчитал две ошибки.) Кто больше?))
18:13
mallwen
Сержио - вот уже неплохо в последнем посте. Я хоть и болельщик Спартака уже больше 20 лет, но признаю, что Зенит выигрывал 3:2 в середине второго тайма вполне заслуженно сам, а не за счёт судьи. Играл Зенит хорошо, если учесть, что несколько дней назад был матч с АЗ, то и вовсе здорово. Но это не отменяет отвратительного судейства Иванова, когда он некоторые даже не спорные, а очевидные фолы на Спартаковцах, трактовал в пользу Зенита. Зенит в последние годы и богаче и сильнее. И смотрю их матчи в Европе с удовольствием. Сейчас с Луческу футбол стал приятнее, чем с Боашем и Спалетти. Хорошая команда и в первую очередь самому Зениту такие Ивановы ни к чему. Он вредит тем, что имидж чемпионата в Европе после таких матчей падает, а Спартаку мешает наконец-то стать сильной командой, а не посмешищем, как в последние годы. Закончи матч Зенит вдесятером и выиграв 3:2 - я бы или тут или мысленно обеим командам спасибо за хороший футбол сказал и всё. Игра по первому тайму могла быть на 3 результата. И Спартак имел реальные шансы отыграться в концовке даже с этим подсвистыванием, но получилось то, что получилось. Итоговый результат сделал судья, а не Зенит, хотя вам самим такие судьи не нужны если хотите развиваться. В Европе таких свистулек в важных матчах не будет.
18:13
serzheo
Адекватный Зритель____ А по непоставленным пенкам - кто кого переплюнул, угадай? Про ферплей, я давно говорю, что это Западный капкан. А при чем тут Зеня? - мы как раз в плюсе.
18:13
нет желтухе!
после игры с Ростовом свиной визг ещё усилится.
18:10
Помощник Президента
Удел слабых....
18:09
Адекватный Зритель_
serzheo---- Серёнь, в этом году прошлогодний топовый график по пеналям решили переплюнуть? Тоже бы проверить надо. И угадай, какой первый из российских клубов по щам получил за наплевательство на "фейер - плей".
18:08
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
ОКАЗЫВАЕТСЯ ЕЩЕ И БОЛОНКА ВИТСЕЛЬ НА КРАСНУЮ НАИГРАЛ: 1-ЗА ФОЛ ПРОТИВ ПОПОВА 2 УДАР ПО ВОРОТАМ ПОСЛЕ СВИСТКА. ДЛЯ ВСЕХ УЖЕ ВСЕ ОЧЕВИДНО, КРОМЕ СЛЕПЫХ, ДАУНОВ И Т.Д
18:06
паоло росси
сильный не истерит
18:06
RW.irk
Ахахаха. Не, ну базара нет, вчерашнее-то видео Зенита куда круче. Там один только удар Боккетти мимо ворот из офсайда стоит того, чтобы то видео публиковать))) А здесь-то так, ниче интересного жа))
18:05
ухтышъ
повеселили))))
18:02
serzheo
Адекватный Зритель____ Конечно, а заодно проверить - как так Спарак доминировал в 90-е, как ЦСКА получает свои записные чемпиенства. Можно много чего проверить...
18:01
Адекватный Зритель_
serzheo- Надо все игры Зенита переигрывать Серёнь, начиная с прихода Газпрома, с 2005 года. А то вы, питеровитые - твоя - моя не понимает. А для особенно ополоумевших, таких , как ты - вообще с 1992 года, когда вы непонятно по какой причине в Вышку попали с 18 места в пердиве.
17:58
serzheo
Нет вопросов, давайте как в Италии - телефоны ведущих футболистов, судей, тренеров - на прослушку - по жесткому, прям с ФСБ. Кто против? Давайте... Токмо я уверен, Зенит в этой ситуации будет сильнее, ибо он просто - сильнее. Вы, ребята, думали бы об игре больше, а о судьях меньше. Ощущение такое что на 95-й минуте Промеса в штрафной сбили, когда он на ворота выходил. Бред.
17:52
AlexCS4
Позорный визг.
17:52
mallwen
Сержио - хотим, чтобы такие судейки вам не подсуживали. Пусть или в обе стороны ошибаются или не ошибаются вообще:). Орлов канеш, клоун. Нырок... - Нету и близко с мячом ногой не махнул, тупо фолил:). Хорошая подборка - всем небомжам будет очевидно *объективное* судейство Иванова:).
17:51
Mermeland
Какое убожество! Не поставил пару штрафных в центре поля. Трагедия. Десятилетия спартаковских левых пендалей, голов руками и прочее. П.С. Вот липовый офсайд в первом тайме у ворот Спартака - это голевая ошибка!
17:51
coserog
Все посмотрели ролик? Кому ещё что не ясно? :-)))))))))
17:44
serzheo
И чего?.... Сыграли на взаимных ошибках - дальше что? Московитые - твоя - моя не понимает. Вы чего хотите-то? Переигровки? Вы, ребята, ополоумели? Тогда надобно переигрывать последние псевдочемпионства ЦСКА. Или таскание за майку - Нету- при втором голе спама - это норма? Вы, чего хотите-то ребята? В чем суть притензии?
17:41
tarkys
Сергей, заработал, уступи место.
17:40
mr.objectivity
И что свиньи хотят сказать этой подборкой? Да, два-три раза не свистнули фолы зенита... На себя пусть посмотрят
17:39
Antip786
А со "Спартаком" уже рассудила...... Да и судья ,наверное, им 4 штуки накидал....... Да и с киприотами за них где-то подсуетился.........
17:32
foreverCSKAforever
Dexterous, ты видел, как судили Зенит в трех последних еврокубковых матчах? А соперники в группах? Втирают за какие-то коэффициенты. Обладатели более высоких коэффициентов - Барса, Реал и Бавария имеют соперников в своих группах сильнее, чем "флагман" в своей. Там так же все схвачено. По крайней мере на ранних стадиях. И это не значит, что не ведется дальнейшая работа. Так что слова Романцева не кажутся такими уж абсурдными.
17:32
Тот самый Зануда
Dexterous===Ну со Спартаком то Европа давно уже всё рассудила - Сент Галлены,Легии,АЕКи....А последний лигочемпионский вояж закончился 19-ью жёлтыми,3 красными и двумя пенками при 6 матчах.И что интересно,в Европе то особо не похрюкаеш на судейство,там быстро жало вырвут и обложат штрафом за подобные просьбы об отстранении судей и выкладывание видеороликов.
17:31
Dexterous
Зря "Спартак" сбивается на подобные приемчики. Все понятно уже всем. Европа все рассудит с Зенитом. Ну а Спартак только чистыми победами может доказывать свое превосходство.
17:22
dt
Хрюши негодуют.. чемпионами стать захотели.. Да уж.. Вам же ещё Мутко в 2001-м сказал, что это ваше последнее чемпионство.. чего волноваться?
17:09
Кузьмич-Кузьмич
"Поддержали тему игроки красно-белых, а также Олег Романцев и другие известные специалисты и болельщики." По странному совпадению, все специалисты и болельщики либо бывшие спартаковцы, либо болельщики Спартака. И по Иванову вы передёргиваете.
17:08
Митяй Антибомж
Kurilsky Игру не смотрел. По этим моментам я увидел 2 ошибки. Когда нужно было давать желтую - давал. Глушакову за разговоры тоже заслужено дал. Кришито, конечно нужно было удалять. По первому фолу - нырок Зе Луиша. Чего так все переполошилис, в пользу Спартака не было ошибок что ли? ************ Ха-ха )) Курилкин, ты иди знаешь куда байки свои впаривай ))
17:07
kingoffam
Да хватит уже!Даже мне,болельщику Спартака,надоело.
17:06
Кузьмич-Кузьмич
Jean4 А с чего ты взял, что большой палец Нету - это признание ошибки? Простой жест - всё правильно сделал.
17:05