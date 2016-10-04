16:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" выложил подборку ошибок арбитра Иванова в матче с "Зенитом"

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Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 4:2. Спартаковцы спорят с Сергеем ИВАНОВЫМ (справа)."Спартак" попросил отстранить Сергея Иванова от судейства

"Спартак" опубликовал в своем твиттере подборку ошибок арбитра Сергея Иванова в воскресном матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:4). Ранее "Спартак" обратился в Департамент судейства и инспектирования РФС с жалобой на действия бригады арбитров в этом поединке.

Накануне питерский клуб в видеоподборке собрал фолы красно-белых. При этом ролик в своем твиттере питерцы проанонсировали просто: "Дорожная". Добавим, что у группы "Ленинград" есть песня с таким названием, у которой имеется и другое – народное и нецензурное.

После встречи "Зенит" – "Спартак" генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. Поддержали тему игроки красно-белых, а также Олег Романцев и другие известные специалисты и болельщики.

Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито за фол на Квинси Промесе. После этого хозяева "Петровского" провели контратаку, в которой заработали пенальти и с его помощью установили окончательный счет.

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КОММЕНТАРИИ (44)
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Адекватный Зритель_

serzheo------ А чем тебе чемпионства ЦСКА не нравятся? Типо, Гинер их у лохов из песочницы отобрал? ))) У лохов газпромовских, лукойловских, ВТБэшных, РЖДшных, УралКалиевских, да у князьков региональных? Прям, Гинер (Гудвин) Великий и Ужасный. ))) А у Спартака в 90-ые ещё проще - конкуренции практически не было. Вот и гребли золото лопатой.

18:16

П_о_в_а_р

Насчитал две ошибки.) Кто больше?))

18:13

mallwen

Сержио - вот уже неплохо в последнем посте. Я хоть и болельщик Спартака уже больше 20 лет, но признаю, что Зенит выигрывал 3:2 в середине второго тайма вполне заслуженно сам, а не за счёт судьи. Играл Зенит хорошо, если учесть, что несколько дней назад был матч с АЗ, то и вовсе здорово. Но это не отменяет отвратительного судейства Иванова, когда он некоторые даже не спорные, а очевидные фолы на Спартаковцах, трактовал в пользу Зенита. Зенит в последние годы и богаче и сильнее. И смотрю их матчи в Европе с удовольствием. Сейчас с Луческу футбол стал приятнее, чем с Боашем и Спалетти. Хорошая команда и в первую очередь самому Зениту такие Ивановы ни к чему. Он вредит тем, что имидж чемпионата в Европе после таких матчей падает, а Спартаку мешает наконец-то стать сильной командой, а не посмешищем, как в последние годы. Закончи матч Зенит вдесятером и выиграв 3:2 - я бы или тут или мысленно обеим командам спасибо за хороший футбол сказал и всё. Игра по первому тайму могла быть на 3 результата. И Спартак имел реальные шансы отыграться в концовке даже с этим подсвистыванием, но получилось то, что получилось. Итоговый результат сделал судья, а не Зенит, хотя вам самим такие судьи не нужны если хотите развиваться. В Европе таких свистулек в важных матчах не будет.

18:13

serzheo

Адекватный Зритель____ А по непоставленным пенкам - кто кого переплюнул, угадай? Про ферплей, я давно говорю, что это Западный капкан. А при чем тут Зеня? - мы как раз в плюсе.

18:13

нет желтухе!

после игры с Ростовом свиной визг ещё усилится.

18:10

Помощник Президента

Удел слабых....

18:09

Адекватный Зритель_

serzheo---- Серёнь, в этом году прошлогодний топовый график по пеналям решили переплюнуть? Тоже бы проверить надо. И угадай, какой первый из российских клубов по щам получил за наплевательство на "фейер - плей".

18:08

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

ОКАЗЫВАЕТСЯ ЕЩЕ И БОЛОНКА ВИТСЕЛЬ НА КРАСНУЮ НАИГРАЛ: 1-ЗА ФОЛ ПРОТИВ ПОПОВА 2 УДАР ПО ВОРОТАМ ПОСЛЕ СВИСТКА. ДЛЯ ВСЕХ УЖЕ ВСЕ ОЧЕВИДНО, КРОМЕ СЛЕПЫХ, ДАУНОВ И Т.Д

18:06

паоло росси

сильный не истерит

18:06

RW.irk

Ахахаха. Не, ну базара нет, вчерашнее-то видео Зенита куда круче. Там один только удар Боккетти мимо ворот из офсайда стоит того, чтобы то видео публиковать))) А здесь-то так, ниче интересного жа))

18:05

ухтышъ

повеселили))))

18:02

serzheo

Адекватный Зритель____ Конечно, а заодно проверить - как так Спарак доминировал в 90-е, как ЦСКА получает свои записные чемпиенства. Можно много чего проверить...

18:01

Адекватный Зритель_

serzheo- Надо все игры Зенита переигрывать Серёнь, начиная с прихода Газпрома, с 2005 года. А то вы, питеровитые - твоя - моя не понимает. А для особенно ополоумевших, таких , как ты - вообще с 1992 года, когда вы непонятно по какой причине в Вышку попали с 18 места в пердиве.

17:58

serzheo

Нет вопросов, давайте как в Италии - телефоны ведущих футболистов, судей, тренеров - на прослушку - по жесткому, прям с ФСБ. Кто против? Давайте... Токмо я уверен, Зенит в этой ситуации будет сильнее, ибо он просто - сильнее. Вы, ребята, думали бы об игре больше, а о судьях меньше. Ощущение такое что на 95-й минуте Промеса в штрафной сбили, когда он на ворота выходил. Бред.

17:52

AlexCS4

Позорный визг.

17:52

mallwen

Сержио - хотим, чтобы такие судейки вам не подсуживали. Пусть или в обе стороны ошибаются или не ошибаются вообще:). Орлов канеш, клоун. Нырок... - Нету и близко с мячом ногой не махнул, тупо фолил:). Хорошая подборка - всем небомжам будет очевидно *объективное* судейство Иванова:).

17:51

Mermeland

Какое убожество! Не поставил пару штрафных в центре поля. Трагедия. Десятилетия спартаковских левых пендалей, голов руками и прочее. П.С. Вот липовый офсайд в первом тайме у ворот Спартака - это голевая ошибка!

17:51

coserog

Все посмотрели ролик? Кому ещё что не ясно? :-)))))))))

17:44

serzheo

И чего?.... Сыграли на взаимных ошибках - дальше что? Московитые - твоя - моя не понимает. Вы чего хотите-то? Переигровки? Вы, ребята, ополоумели? Тогда надобно переигрывать последние псевдочемпионства ЦСКА. Или таскание за майку - Нету- при втором голе спама - это норма? Вы, чего хотите-то ребята? В чем суть притензии?

17:41

tarkys

Сергей, заработал, уступи место.

17:40

mr.objectivity

И что свиньи хотят сказать этой подборкой? Да, два-три раза не свистнули фолы зенита... На себя пусть посмотрят

17:39

Antip786

А со "Спартаком" уже рассудила...... Да и судья ,наверное, им 4 штуки накидал....... Да и с киприотами за них где-то подсуетился.........

17:32

foreverCSKAforever

Dexterous, ты видел, как судили Зенит в трех последних еврокубковых матчах? А соперники в группах? Втирают за какие-то коэффициенты. Обладатели более высоких коэффициентов - Барса, Реал и Бавария имеют соперников в своих группах сильнее, чем "флагман" в своей. Там так же все схвачено. По крайней мере на ранних стадиях. И это не значит, что не ведется дальнейшая работа. Так что слова Романцева не кажутся такими уж абсурдными.

17:32

Тот самый Зануда

Dexterous===Ну со Спартаком то Европа давно уже всё рассудила - Сент Галлены,Легии,АЕКи....А последний лигочемпионский вояж закончился 19-ью жёлтыми,3 красными и двумя пенками при 6 матчах.И что интересно,в Европе то особо не похрюкаеш на судейство,там быстро жало вырвут и обложат штрафом за подобные просьбы об отстранении судей и выкладывание видеороликов.

17:31

Dexterous

Зря "Спартак" сбивается на подобные приемчики. Все понятно уже всем. Европа все рассудит с Зенитом. Ну а Спартак только чистыми победами может доказывать свое превосходство.

17:22

dt

Хрюши негодуют.. чемпионами стать захотели.. Да уж.. Вам же ещё Мутко в 2001-м сказал, что это ваше последнее чемпионство.. чего волноваться?

17:09

Кузьмич-Кузьмич

"Поддержали тему игроки красно-белых, а также Олег Романцев и другие известные специалисты и болельщики." По странному совпадению, все специалисты и болельщики либо бывшие спартаковцы, либо болельщики Спартака. И по Иванову вы передёргиваете.

17:08

Митяй Антибомж

Kurilsky Игру не смотрел. По этим моментам я увидел 2 ошибки. Когда нужно было давать желтую - давал. Глушакову за разговоры тоже заслужено дал. Кришито, конечно нужно было удалять. По первому фолу - нырок Зе Луиша. Чего так все переполошилис, в пользу Спартака не было ошибок что ли? ************ Ха-ха )) Курилкин, ты иди знаешь куда байки свои впаривай ))

17:07

kingoffam

Да хватит уже!Даже мне,болельщику Спартака,надоело.

17:06

Кузьмич-Кузьмич

Jean4 А с чего ты взял, что большой палец Нету - это признание ошибки? Простой жест - всё правильно сделал.

17:05

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