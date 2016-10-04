"Спартак" выложил подборку ошибок арбитра Иванова в матче с "Зенитом"

"Спартак" опубликовал в своем твиттере подборку ошибок арбитра Сергея Иванова в воскресном матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:4). Ранее "Спартак" обратился в Департамент судейства и инспектирования РФС с жалобой на действия бригады арбитров в этом поединке.

Накануне питерский клуб в видеоподборке собрал фолы красно-белых. При этом ролик в своем твиттере питерцы проанонсировали просто: "Дорожная". Добавим, что у группы "Ленинград" есть песня с таким названием, у которой имеется и другое – народное и нецензурное.

После встречи "Зенит" – "Спартак" генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. Поддержали тему игроки красно-белых, а также Олег Романцев и другие известные специалисты и болельщики.

Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито за фол на Квинси Промесе. После этого хозяева "Петровского" провели контратаку, в которой заработали пенальти и с его помощью установили окончательный счет.