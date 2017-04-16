23:46 16 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" выложил фотографию с Лавровым из раздевалки

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После матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1) официальный "Твиттер" красно-белых опубликовал фотографию команды из раздевалки. На снимке присутствует болельщик московского клуба и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посетивший игру. Также раздевалку "Спартака" посетил Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

Эта победа упрочила лидерство "Спартака" в турнирной таблице. Отрыв столичной команды от идущего вторым ЦСКА вырос до десяти очков. "Зенит" остался на третьей строчке в 11 баллах от красно-белых.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит" //
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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maxscorp78

примазался

00:17

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Дворкович тоже за Спартак?! Хаха, быстро переобулся!

23:59 16 апреля

баламошка

Фром май харт)

23:52 16 апреля

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