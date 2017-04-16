"Спартак" выложил фотографию с Лавровым и Дворковичем из раздевалки

После матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1) официальный "Твиттер" красно-белых опубликовал фотографию команды из раздевалки. На снимке присутствует болельщик московского клуба и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посетивший игру. Также раздевалку "Спартака" посетил вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.
Эта победа упрочила лидерство "Спартака" в турнирной таблице. Отрыв столичной команды от идущего вторым ЦСКА вырос до 10 очков. "Зенит" остался на третьей строчке в 11 баллах от красно-белых.
Победа!!!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 апреля 2017 г.
И поздравления от министра иностранных дел Сергея Лаврова.#СпартакЗенит 2:1 pic.twitter.com/FoqYXknt7M
"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит" //
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Don
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК, он и не переобувался, он всегда за него болел, не знаешь, не пиши!
01:03
maxscorp78
примазался
00:17
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Дворкович тоже за Спартак?! Хаха, быстро переобулся!
23:59 16 апреля
баламошка
Фром май харт)
23:52 16 апреля