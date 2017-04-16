"Спартак" выложил фотографию с Лавровым и Дворковичем из раздевалки

После матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1) официальный "Твиттер" красно-белых опубликовал фотографию команды из раздевалки. На снимке присутствует болельщик московского клуба и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посетивший игру. Также раздевалку "Спартака" посетил вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

Эта победа упрочила лидерство "Спартака" в турнирной таблице. Отрыв столичной команды от идущего вторым ЦСКА вырос до 10 очков. "Зенит" остался на третьей строчке в 11 баллах от красно-белых.