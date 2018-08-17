"Спартак" вылетел в Краснодар, где завтра состоится матч 4-го тура РПЛ против "Краснодара". В состав делегации красно-белых вошли 22 футболиста:

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров;

Защитники: Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

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