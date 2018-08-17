"Спартак" вылетел в Краснодар, где завтра состоится матч 4-го тура РПЛ против "Краснодара". В состав делегации красно-белых вошли 22 футболиста:
Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров;
Защитники: Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
✈️ #Спартак вылетает в Краснодар– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 августа 2018 г.
Главный тренер Массимо Каррера включил в состав делегации 22 футболиста.
👤 Список игроков 👉🏻 https://t.co/YVyxWlMKg9#Спартак #НаКраснодар #Spartak pic.twitter.com/Xk9yqqCHUa
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-08-17-spartak_vyletayet_v_krasnodar/