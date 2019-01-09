"Спартак" вылетел на первый сбор в ОАЭ

"Спартак" вылетел в ОАЭ на первый зимний сбор, который продлится до 16 января.

Накануне спартаковцы прошли медосмотр, после чего клуб объявил о расторжении контрактов с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также защитником Марко Петковичем. До этого красно-белые по соглашению сторон прекратили сотрудничество с хавбеком Александром Самедовым. В ближайшее время еще два игрока "Спартака", Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, на правах аренды перейдут в "Крылья Советов".

На первый сбор "Спартака" отправились:

вратари Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов;

защитники Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;

полузащитники – Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернанду, Наиль Умяров и Софьян Ханни;

нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Кроме них, с командой вылетели голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.

Напомним, команда Олега Кононова ушла на зимнюю паузу, занимая 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 6 очков. (Андрей Михайлов)