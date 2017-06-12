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"Спартак" выходит из отпуска. Видео с медосмотра

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"Спартак" вышел из отпуска, сегодня первая группа футболистов проходит медосмотр в клинике спортивной медицины в Лужниках. Напомним, что подготовку к сезону красно-белые начнут в Тарасовке, а 24 июня команда Массимо Карреры отправится на двухнедельный сбор в австрийский Филлах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Митяй Антибомж

баламошка, Фернандо же чёрный. Сэмюэл Л. Джексон лучше поканает. На крайняк Безруков ))

13:15

баламошка

Желательно скомпоновать все ролики в голливудский фильм. В роли Давыдова - Ди Каприо , в роли Карреры - Джонни Депп, в роли Фернандо - Брэд Питт.

13:09