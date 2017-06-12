"Спартак" выходит из отпуска. Видео с медосмотра

"Спартак" вышел из отпуска, сегодня первая группа футболистов проходит медосмотр в клинике спортивной медицины в Лужниках. Напомним, что подготовку к сезону красно-белые начнут в Тарасовке, а 24 июня команда Массимо Карреры отправится на двухнедельный сбор в австрийский Филлах.
Спартак вышел из отпуска и проходит медосмотр. Первым приехал Давыдов #Спартак pic.twitter.com/lPx9yFs2bq– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
Следом за Давыдовым прибыл Луиз Адриану pic.twitter.com/I1yhosxsKj– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
Сальва уже вернулся из пешего похода в Италию 😜 #Спартак pic.twitter.com/FZViYAQnT8– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
Зуева фанаты также поприветствовали #Спартак pic.twitter.com/Tcsabdy3w6– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
А вот Ещенко сам первым поздоровался с фанатами 😳 Соскучился? #Спартак pic.twitter.com/u415eMMfpE– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 12 июня 2017 г.
Митяй Антибомж
баламошка, Фернандо же чёрный. Сэмюэл Л. Джексон лучше поканает. На крайняк Безруков ))
13:15
баламошка
Желательно скомпоновать все ролики в голливудский фильм. В роли Давыдова - Ди Каприо , в роли Карреры - Джонни Депп, в роли Фернандо - Брэд Питт.
13:09