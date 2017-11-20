"Спартак" выделил болельщикам "Зенита" максимальную гостевую квоту билетов

Как ранее сообщал "СЭ", болельщики "Зенита" получили максимальную гостевую квоту билетов на матч 18-го тура чемпионата России против "Спартака", который состоится 27 ноября на "Открытие Арена". Фанатам сине-бело-голубых предоставлено 4221 место, информирует пресс-служба питерского клуба.

Стоимость одного билета составит 1500 рублей. Отметим, что красно-белые не стали придерживаться договоренностей прошлого сезона. Ранее между клубами действовал меморандум о ценах на билеты для гостевых болельщиков, согласно которому и "Спартак" и "Зенит" назначали цены на билеты на гостевую трибуну не выше 1000 рублей.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в понедельник, 27 ноября, в Москве и начнется в 19.30. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

"Спартак" повысил цены на билеты для болельщиков "Зенита"