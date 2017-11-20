"Спартак" выделил болельщикам "Зенита" максимальную гостевую квоту билетов

Как ранее сообщал "СЭ", болельщики "Зенита" получили максимальную гостевую квоту билетов на матч 18-го тура чемпионата России против "Спартака", который состоится 27 ноября на "Открытие Арена". Фанатам сине-бело-голубых предоставлено 4221 место, информирует пресс-служба питерского клуба.
Стоимость одного билета составит 1500 рублей. Отметим, что красно-белые не стали придерживаться договоренностей прошлого сезона. Ранее между клубами действовал меморандум о ценах на билеты для гостевых болельщиков, согласно которому и "Спартак" и "Зенит" назначали цены на билеты на гостевую трибуну не выше 1000 рублей.
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в понедельник, 27 ноября, в Москве и начнется в 19.30. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
zega
Бомж с поМойки - это опасное асоциальное явление для общества.
18:40
vitali777
Не понимаю зачем эту тему разжигают вообще. У Спартака билеты стоят минимум 1500 для всех, в том числе и для болельщиков зенита. Да зенит продавал билеты болельщикам Спартака по 1000 на гостевой сектор, но для остальных от 200 рублей, в 5 раз дешевле. Спартак же никому дешевле чем зениту не продает, минимум 1500, как для своих, так и для гостевого сектора зенита
18:38
Fritz1983
Пердунал З, ты лично штоль будешь выставлять?!!)))
18:30
Tribunal Z
Да, навариться решили на Зените, ничего, приедете к нам мы вам по 3 тысячи выставим билетики
18:22
konklop
Свинство
18:19