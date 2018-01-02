"Спартак": все голы 2017 года

"Спартак" представил видео всех голов команды в 2017 году. Напомним, что в прошедшем году красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. В Лиге чемпионов подопечные Массимо Карреры заняли третье место в групповом турнире и обеспечили себе участие в плей-офф Лиги Европы.