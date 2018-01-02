"Спартак": все голы 2017 года

"Спартак" представил видео всех голов команды в 2017 году. Напомним, что в прошедшем году красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. В Лиге чемпионов подопечные Массимо Карреры заняли третье место в групповом турнире и обеспечили себе участие в плей-офф Лиги Европы.
Raiffeisen
немножко свежего инсайда): - Полузащитник «Наполи» Эмануэль Джаккерини принял решение подписать контракт с московским «Спартаком». По информации RAI, «Спартак» предложил Джаккерини 3-летнее соглашение, а сам футболист остался очень доволен предложенным контрактом. Источник утверждает, что футболист уже заказал себе билет в Москву, 2 января он пройдет медицинское заключение и прилетит в Россию вместе со вторым новичком красно-белых Лукасом Вериссимо, который завтра пройдет медобследование. Сообщается, что Джаккерини достанется «Спартаку» абсолютно бесплатно. - Московский «Спартак» по информации ESPN подписал центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо. Как сообщает источник, защитник «Сантона» Лукас Вериссимо встречался с нападающим «Спартака» Луисом Адриану и обсуждал с ним возможный переход в российский клуб. Именно встреча с Адриану позволила красно-белым уговорить футболиста перебраться в Россию. Защитник прибудет в Москву на следующей неделе и будет официально представлен прессе. - Московский «Спартак» проведет очень громкий трансфер в зимнее трансферное окно выкупив трансфер полузащитника сборной России и питерского «Зенита» Олега Шатова. Клубы уже провели переговоры о продажи футболиста и теперь «Спартак» ждет решения самого футболиста, который склоняется к переезду в Москву. У футболиста есть предложения от других клубов, но амбиции «Спартака» и участие клуба в еврокубках делает москвичей приоритетным клубом для Олега Шатова. За трансфер Шатова московский «Спартак» заплатит «Зениту» около 8 миллионов евро. С Новым Годом, страна! С Новым Годом, "Спартак"!
17:27
баламошка
Клутяк!
11:16