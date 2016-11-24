"Спартак" временно передаст "Локомотиву" Кубок СССР

"Спартак" предоставит музею "Локомотива" Кубок СССР, который будет выставлен в честь 80-летия завоевания его железнодорожниками. Трофей, выигранный в 1936 году, стал первым для "Локо" в истории. В 1992 году Кубок СССР был упразднен в связи с распадом страны. Награда была передана "Спартаку" как последнему победителю турнира.

- Мы договорились со "Спартаком", они согласились предоставить нам на неделю экспонат в честь 80-летия завоевания первого трофея, - цитирует ТАСС президента "Локомотива" Илью Геркуса. - Его мы выставим в музее на обозрение и параллельно снимем копию. Затем эта копия останется у нас, а оригинальный кубок отдадим обратно.