"Спартак" возобновил тренировки, Селихов и Ананидзе продолжают восстановление

Футболисты "Спартака", которые не были вызваны в национальные сборные, вернулись к тренировкам после пяти выходных дней, информирует пресс-служба клуба.

Защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин находятся в расположении сборной России, Александр Максименко и Николай Рассказов были вызваны в молодежную команду, Ивелин Попов – в сборную Болгарии.

Тренировочное занятие в субботу началось с разминки в зале, а затем продолжилось на поле.

Голкипер Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе продолжают восстановление после травм. Ананидзе в марте текущего года получил разрыва крестообразной связки колена. Селихов травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Защитники Илья Кутепов и Самюэль Жиго проходят курс реабилитации после операций. Кутепову сделали операцию по устранению паховой грыжи и пропустит около двух месяцев. Жиго перенес пластикеу передней крестообразной связки колена. Защитник выбыл на полгода.