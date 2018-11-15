16:34 | Футбол — РПЛ

"Спартак" внес Кононова в заявку на сезон

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Новый главный тренер "Спартака"  Олег Кононов внесен в заявку команды на нынешний сезон. Об этом свидетельствует информация на сайте российской премьер-лиги.

В заявку "Спартака" также были внесены и помощники Кононова: Даниэл-Овидиу Тудор, Михаил Кожевников и Сергей Кузнецов.

Ранее с поста главного тренера был уволен Массимо Каррера. Должность исполняющего обязанности до назначения Кононова занимал Рауль Рианчо.

Все о турнире российской премьер-лиге - здесь.

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Дополнительная информация

https://premierliga.ru/clubs/spartak

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