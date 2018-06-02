"Спартак" внес изменения в план работы в летнее межсезонье

Тренерский штаб "Спартака" внес коррективы в график подготовки команды к новому сезону, сообщает официальный сайт красно-белых.

Футболисты вернутся из отпуска 18 июня. В этот же день команд предстоит пройти медосмотр. Затем спартаковцы приступят к тренировкам на подмосковной базе в Тарасовке, где будут работать до 6 июля. После этого "Спартак" отправится на зарубежный сбор в Австрию. Он продлится семнадцать дней – до 22 июля. Ранее планировалось, что команда будет работать в Австрии со 2 июля.

До отъезда в Австрию "Спартак" планирует провести пять товарищеских матчей в Москве. Соперники станут известны позднее.

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