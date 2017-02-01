14:24 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" вернулся в Москву, Каррера дал игрокам три выходных дня

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Сегодня "Спартак" вернулся в Москву после тренировочного сбора в ОАЭ, сообщает сайт красно-белых. Главный тренер команды Массимо Каррера дал игрокам три выходных дня, после чего, 4-го числа, москвичи отправятся в Испанию, где продолжат подготовку к весенней части чемпионата России.

Сбор в Марбелье пройдет с 4 по 17 февраля, за это время "Спартак" проведет два товарищеских матча. 10-го числа команда встретится с хорватским клубом "Осиек", а со вторым соперником, встреча с которым назначена на 16 февраля, российская команда определится позже.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99147/

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