"Спартак" вернулся в Москву, Каррера дал игрокам три выходных дня

Сегодня "Спартак" вернулся в Москву после тренировочного сбора в ОАЭ, сообщает сайт красно-белых. Главный тренер команды Массимо Каррера дал игрокам три выходных дня, после чего, 4-го числа, москвичи отправятся в Испанию, где продолжат подготовку к весенней части чемпионата России.

Сбор в Марбелье пройдет с 4 по 17 февраля, за это время "Спартак" проведет два товарищеских матча. 10-го числа команда встретится с хорватским клубом "Осиек", а со вторым соперником, встреча с которым назначена на 16 февраля, российская команда определится позже.