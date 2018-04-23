"Спартак" вернул чемпионский кубок в РФПЛ

По информации "СЭ", "Спартак" вернул чемпионский кубок в офис РФПЛ.

Согласно "положению о кубке", взамен "Спартак" навсегда получит уменьшенную (4/5 размера оригинала) копию с надписью "официальная копия".

Что касается вручения кубка новому (или старому – "Спартак" не потерял шансов на титул) чемпиону, то порядок церемонии регулируется тем же положением: "Вручение кубка клубу-чемпиону происходит в торжественной обстановке. По возможности РФПЛ обеспечивает вручение кубка клубу-чемпиону непосредственно после окончания матча, в котором определился клуб-чемпион, если это не противоречит требованиям по обеспечению безопасности при проведении матча. При наличии обстоятельств, препятствующих проведению церемонии награждения непосредственно после окончания матча, в котором определился клуб-чемпион, кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны – то место и время вручения (награждения) определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС".

Если исходить из того, что "Локомотив" – самый вероятный претендент на титул, то у железнодорожников остался один домашний матч – против "Зенита" 5 мая. Если "Локо" победит в 28-м туре в Краснодаре, а затем одолеет в 29-м туре "Зенит", то именно после встречи с сине-бело-голубыми команде и будет вручен кубок. (Сергей ЕГОРОВ)