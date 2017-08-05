"Спартак" вдесятером проиграл "Зениту" в молодежном первенстве

"Зенит" на своем поле нанес поражение "Спартаку" в матче 4-го тура в первенстве молодежных команд – 2:1. На гол Никулина с пенальти "Зенит" ответил двумя точными выстрелами Макеева и Денисова во втором тайме. Отметим, что с 17-й минуты "Спартак" играл вдесятером после удаления Воропаева.
"Спартак" после 4 туров не имеет набранных очков, а разница забитых и пропущенных мячей составляет – 10.
Для "Зенита" эта победа стала первой в чемпионате.
Чемпионат России
Молодежные команды
4-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:1 (0:1)
Голы: Никулин, 28 - с пенальти (0:1). Макеев, 77 (1:1). Денисов, 84 (2:1).
Удаление: Воропаев (Спартак М - мол.), 17.
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
5 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
майор99
16 Спартак М - мол. 4 0 0 4 3 - 13 0 =========== скопирую и оставлю на память
16:01 5 августа
acdctnt
Даже тут в пользу спама назначают пенальти
15:38 5 августа
Dr.Nevr
Прошлогодний состав молодежи перешел в Спартак-2...
15:22 5 августа
Jean4
Даже тут без судейки не могут победить. =)))
15:11 5 августа
Пиитерец
Молочных поросят поджарили малеха, очередь за основным стадом.
14:08 5 августа
old grumbler
Тоже прошлогодний титул всё отмечают... куда торопится то, весь чемпионат впереди... они же сами понимаете круче всех и выше, выше всех, на голову!!!
14:07 5 августа