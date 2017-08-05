"Спартак" вдесятером проиграл "Зениту" в молодежном первенстве

"Зенит" на своем поле нанес поражение "Спартаку" в матче 4-го тура в первенстве молодежных команд – 2:1. На гол Никулина с пенальти "Зенит" ответил двумя точными выстрелами Макеева и Денисова во втором тайме. Отметим, что с 17-й минуты "Спартак" играл вдесятером после удаления Воропаева.

"Спартак" после 4 туров не имеет набранных очков, а разница забитых и пропущенных мячей составляет – 10.

Для "Зенита" эта победа стала первой в чемпионате.

Чемпионат России

Молодежные команды

4-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:1 (0:1)

Голы: Никулин, 28 - с пенальти (0:1). Макеев, 77 (1:1). Денисов, 84 (2:1).

Удаление: Воропаев (Спартак М - мол.), 17.

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

5 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".