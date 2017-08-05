13:54 5 августа | Футбол — РФПЛ

"Спартак" вдесятером проиграл "Зениту" в молодежном первенстве

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"Зенит" на своем поле нанес поражение "Спартаку" в матче 4-го тура в первенстве молодежных команд – 2:1. На гол Никулина с пенальти "Зенит" ответил двумя точными выстрелами Макеева и Денисова во втором тайме. Отметим, что с 17-й минуты "Спартак" играл вдесятером после удаления Воропаева.

"Спартак" после 4 туров не имеет набранных очков, а разница забитых и пропущенных мячей составляет – 10.

Для "Зенита" эта победа стала первой в чемпионате.

Чемпионат России

Молодежные команды

4-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:1 (0:1)

Голы: Никулин, 28 - с пенальти (0:1). Макеев, 77 (1:1). Денисов, 84 (2:1).

Удаление: Воропаев (Спартак М - мол.), 17.

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

5 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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майор99

16 Спартак М - мол. 4 0 0 4 3 - 13 0 =========== скопирую и оставлю на память

16:01 5 августа

acdctnt

Даже тут в пользу спама назначают пенальти

15:38 5 августа

Dr.Nevr

Прошлогодний состав молодежи перешел в Спартак-2...

15:22 5 августа

Jean4

Даже тут без судейки не могут победить. =)))

15:11 5 августа

Пиитерец

Молочных поросят поджарили малеха, очередь за основным стадом.

14:08 5 августа

old grumbler

Тоже прошлогодний титул всё отмечают... куда торопится то, весь чемпионат впереди... они же сами понимаете круче всех и выше, выше всех, на голову!!!

14:07 5 августа