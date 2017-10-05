"Спартак" в составе 13 человек начал подготовку к матчу с "Ахматом"

"Спартак" начал подготовку к матчу 13-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает пресс-служба красно-белых. После победы над "Уралом" (2:0) в 12-м туре главный тренер команды Массимо Каррера дал игрокам четыре выходных.
В отсутствие футболистов сборных в тренировке приняли участие 13 игроков: вратари Александр Селихов и Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, полузащитники Фернанду, Артем Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Луиз Адриану и Педро Роша.
Хавбеки Роман Зобнин и Денис Глушаков, а также нападающие Квинси Промес и Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев проходят лечение. Хавбек Джано Ананидзе отправился в расположение сборной Грузии, где продолжает курс восстановления.
В пятницу "Спартак" проведет две тренировки – утреннюю и вечернюю.
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Матч "Ахмат" – "Спартак" состоится 13 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://www.spartak.com/news/2017-10-05-spartak_truditsya_v_dvukhrazovom_rezhime/
- Ахмат (футбол)
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Андрей Ещенко
- Артем Самсонов
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Александр Максименко
- Массимо Каррера
- Константин Щербаков
- Георгий Тигиев
- Марко Петкович
- Педро Роша