"Спартак" в составе 13 человек начал подготовку к матчу с "Ахматом"

"Спартак" начал подготовку к матчу 13-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает пресс-служба красно-белых. После победы над "Уралом" (2:0) в 12-м туре главный тренер команды Массимо Каррера дал игрокам четыре выходных.

В отсутствие футболистов сборных в тренировке приняли участие 13 игроков: вратари Александр Селихов и Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, полузащитники Фернанду, Артем Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Луиз Адриану и Педро Роша.

Хавбеки Роман Зобнин и Денис Глушаков, а также нападающие Квинси Промес и Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев проходят лечение. Хавбек Джано Ананидзе отправился в расположение сборной Грузии, где продолжает курс восстановления.



В пятницу "Спартак" проведет две тренировки – утреннюю и вечернюю.

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Матч "Ахмат" – "Спартак" состоится 13 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.