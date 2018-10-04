"Спартак": "В последнее время публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг клуба"

"Спартак" прояснил ситуацию, связанную с увольнением диктора стадиона "Открытие арена" Макса Орлова. Также клуб призвал болельщиков поддержать команду, несмотря на скандальный фон вокруг красно-белых, который активно поддерживается публичными персонами.

Ранее экс-диктор стадиона "Открытие арена" и известный радиоведущий Макс Орлов в своем Инстаграме прокомментировал свое увольнение. Болельщики "Спартака" в комментариях под постом выразили свое негодование.

"Спартак" считает важным прояснить ситуацию. Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон.

Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того у Максима, как у профессионального ведущего, насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу "Спартака"…

В ближайшее время "Спартак" планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом.

В последнее время пресса и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг нашего клуба, часто основываясь на слухах и непроверенных фактах. Мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период! - говорится в сообщении пресс-службы.

В четверг, 4 октября, "Спартак" сыграет с "Вильярреалом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Игра состоится в четверг, 4 октября в Москве на "Открытие Арене". Начало матча - 22.00

Лига Европы. Групповой турнир. 2-й тур. Группа G.

4 октября. "Спартак" - "Вильярреал". 22.00 (мск)