"Спартак" в гостях с минимальным счетом обыграл "Краснодар"

"Спартак" с минимальным счетом обыграл "Краснодар" (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

В первом тайме команды не создали опасных моментов.

Начало второй половины встречи ознаменовалось преимуществом хозяев поля: на 51-й минуте нападающий Ари нанес опасный удар через себя, на 56-й минуте полузащитник Дмитрий Стоцкий отметился хорошим ударом со штрафного, а на 60-й минуте голкипер красно-белых Александр Максименко выручил команду после удара полузащитника Павла Мамаева. Самый опасный момент был у "Краснодара" на 64-й минуте встречи: полузащитник Шарль Каборе попал в крестовину.

В конце второго тайма "Спартак" начал оказывать давление на оборону "быков": хорошими ударами отметились нападающий Лоренсо Мельгарехо и защитник Георгий Джикия.

На 88-й минуте гол забил форвард Зе Луиш после розыгрыша углового.

РОССИЯ. Премьер-лига - 2018/2019

4-й тур

"Краснодар" (Краснодар) - "Спартак М" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Зе Луиш, 88 - угловой (0:1).

"Краснодар" (Краснодар): Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Газинский, Каборе, Мамаев (Перейра, 78), Вандерсон Масиэл (Игнатьев, 83), Ари, Классон (Куэва, 71).

"Спартак М" (Москва): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Самедов (Ташаев, 65), Фернанду (Тимофеев, 61), Зобнин, Глушаков, Промес, Луиз Адриану (Зе Луиш, 76).

Предупреждения: Стоцкий, 45+1. Фернанду, 55. Ташаев, 72. Ари, 85.

Удаление: Ари (Краснодар), 90+1 (неспорт. повед.).

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Богач (Люберцы).

18 августа. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".