"Спартак" – в числе участников конференции по доступности футбола на "Ноу Камп"

15 и 16 января в Барселоне на стадионе "Ноу Камп" проходит первая встреча представителей европейских футбольных федераций, лиг и клубов, отвечающих за работу с болельщиками с ограниченными возможностями.

Организатором конференции выступает Европейский центр доступности футбола, уполномоченный УЕФА следить за тем, чтобы болельщики могли с комфортом посещать стадионы Старого Света, независимо от степени своей мобильности.

Среди сорока участников – представители "Барселоны", "Атлетико", "Баварии", "Тоттенхэма", "Милана", "Порту", "Селтика"... Россию на конференции представляет "Спартак": в Каталонию отправился сотрудник фан-клуба красно-белых.

Собравшиеся делятся опытом и обсуждают проблемы в области работы с маломобильными болельщиками. (Пресс-служба "Спартака")