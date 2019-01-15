13:15 | Футбол — РПЛ

"Спартак" – в числе участников конференции по доступности футбола на "Ноу Камп"

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15 и 16 января в Барселоне на стадионе "Ноу Камп" проходит первая встреча представителей европейских футбольных федераций, лиг и клубов, отвечающих за работу с болельщиками с ограниченными возможностями.

Организатором конференции выступает Европейский центр доступности футбола, уполномоченный УЕФА следить за тем, чтобы болельщики могли с комфортом посещать стадионы Старого Света, независимо от степени своей мобильности.

Среди сорока участников – представители "Барселоны", "Атлетико", "Баварии", "Тоттенхэма", "Милана", "Порту", "Селтика"... Россию на конференции представляет "Спартак": в Каталонию отправился сотрудник фан-клуба красно-белых.

Собравшиеся делятся опытом и обсуждают проблемы в области работы с маломобильными болельщиками. (Пресс-служба "Спартака")

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2019-01-15-spartak_uchastvuyet_v_konferentsii_po_dostupnosti_futbola_na_nou_kamp/

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