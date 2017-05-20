"Спартак" в четвертый раз выиграл молодежное первенство

Московский "Спартак" переиграл тульский "Арсенал" в матче 30-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги. Благодаря этому успеху красно-белые гарантировали себе четвертое чемпионство в истории.

Напомним, что ранее основная команда "Спартака" стала чемпионом России.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

30-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Никулин, 28 (0:1). Мазуров, 86 (0:2).

Судья: Буховец (Димитровград).

20 мая. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".