"Спартак" в четвертый раз выиграл молодежное первенство

Московский "Спартак" переиграл тульский "Арсенал" в матче 30-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги. Благодаря этому успеху красно-белые гарантировали себе четвертое чемпионство в истории.
Напомним, что ранее основная команда "Спартака" стала чемпионом России.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
30-й тур
"Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва) - 0:2 (0:1)
Голы: Никулин, 28 (0:1). Мазуров, 86 (0:2).
Судья: Буховец (Димитровград).
20 мая. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".
Дубль "Спартака" - чемпион!!!!!!!!! 🔴⚪ Матч молодежного первенства завершен. "Арсенал" - "Спартак" - 0:2! С победой, красно-белые!!!!!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 мая 2017 г.
Хряк
Молодцы парни !!! ВЫ НАШЕ ВСЁ !!!!!!!!!
14:51