"Спартак" в большинстве разгромил "Анжи", забив два пенальти

"Спартак" в гостевом матче 17-го тура чемпионата России разгромил "Анжи" (3:0). Дубль оформил Зе Луиш, еще один гол на счету Луиза Адриану.

Отметим, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил два пенальти в ворота хозяев, а также удалил полузащитника Роланда Гиголаева в начале второго тайма.

"Спартак" (28 очков) занимает четвертое место, столько же очков у "Локомотива", отставание от идущего третьим ЦСКА – 2 очка. "Анжи" (15 очков) расположился на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Спартак" (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: Зе Луиш, 45+1 - с пенальти (0:1). Луиз Адриану, 55 - с пенальти (0:2). Зе Луиш, 84 (0:3).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Новосельцев, Удалый, Гапон, Савичев, Ондуа, Кулик (Хамдамов, 81), Глебов, Гиголаев, Долгов (Кацаев, 56), Понсе (Ахъядов, 69).

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Глушаков, Попов (Самедов, 76), Ханни, Зе Луиш, Луиз Адриану (Ананидзе, 70).

Предупреждения: Гиголаев, 14. Попов, 61. Глебов, 78. Кутепов, 78.

Удаление: Гиголаев, 54.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

8 декабря. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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