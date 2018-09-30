"Спартак" в агонии? Отвечает Каррера

Итоги матча 9-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов" (0:1) подвел главный тренер хозяев Массимо Каррера. Он считает, что команде нужно спокойно продолжать работу.

- Вам не кажется, что команда в агонии? Есть мысли как выйти?

- Это футбол. Нужно работать, быть позитивными. Стараться работать над ошибками, чтобы избегать их в дальнейшем. Надо смотреть вперед, чтобы встать с колен. Этот в матч в прошлом. В футболе, увы, не всегда можно побеждать. Нужно спокойно работать без каких-либо левых мыслей.

- Что нужно сделать, чтобы подняться с колен?

- Нужно работать. Работать над тем, что мы делаем на поле. Улучшать игру и физические кондиции. Работать над ошибками, чтобы не совершать их в будущем.

- Почему поменяли схему?

- Я решил поменять схему, потому что были свободные зоны между линиями. Мы не катали мяч. На данный момент эта проблема, которая очевидна. (Александр Рогулев)

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