"Спартак" в 2017 году выплатил агентам почти 165 миллионов рублей

РФС на своем официальном сайте назвал суммы, которые выплатили клубы в 2017 году футбольным агентам.

Максимальную сумму заплатил "Спартак" – почти 165 миллионов рублей, а именно 164 521 634,62 рубля. "Локомотив" выплатил посредникам 47 438 490 рублей. "Краснодар" на услуги агентов потратил всего 13 109,80 рубля, "Амкар" – 11 330 452 рубля, "Динамо" – 19 767 060,40 рубля, "Томь" – 346 003,50 рубля, "Луч-Энергия" – 1 430 424,51 рубля, "Крылья Советов" – 2 713 696,43 рубля, "Мордовия" – 2 252 207,95 рубля, а "Факел" – 730 тысяч рублей.

ЦСКА выплатил агентам в 2017 году 525 тысяч евро, "Арсенал" – 175 тысяч евро, "Оренбург" – 50 тысяч евро.