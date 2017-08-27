"Спартак" установил рекорд чемпионата по количеству ударов по воротам

Футболисты "Спартака" установили новый рекорд текущего чемпионата, нанеся по воротам "СКА-Хабаровск" 26 ударов. Предыдущий рекорд, принадлежавший "Ростову", красно-белые превзошли на два удара, а свой лучший результат образца игры с "Уфой" – на четыре. Любопытно, что самые бьющие команды в сезоне-2017/18 забить так и не смогли.
Команды, нанесшие наибольшее количество ударов по воротам в сезоне-2017/18
|
Дата
|
Клуб
|
Матч
|
Удары (в створ)
|
27.08.2017
|
Спартак
|
СКА-Хабаровск (г) – 0:0
|
26 (13)
|
20.08.2017
|
Ростов
|
Краснодар (д) – 0:0
|
24 (8)
|
23.07.2017
|
Спартак
|
Уфа (г) – 0:0
|
22 (13)
|
21.07.2017
|
ЦСКА
|
Локомотив (д) – 1:3
|
20 (10)
|
09.08.2017
|
Зенит
|
Урал (г) – 1:1
|
19 (8)
|
05.08.2017
|
Локомотив
|
СКА-Хабаровск (д) – 1:0
|
18 (4)
|
06.08.2017
|
Краснодар
|
Урал (д) – 1:1
|
17 (8)
|
13.08.2017
|
Зенит
|
Ахмат (д) – 4:0
|
17 (6)