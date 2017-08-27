"Спартак" установил рекорд чемпионата по количеству ударов по воротам

Футболисты "Спартака" установили новый рекорд текущего чемпионата, нанеся по воротам "СКА-Хабаровск" 26 ударов. Предыдущий рекорд, принадлежавший "Ростову", красно-белые превзошли на два удара, а свой лучший результат образца игры с "Уфой" – на четыре. Любопытно, что самые бьющие команды в сезоне-2017/18 забить так и не смогли.

Команды, нанесшие наибольшее количество ударов по воротам в сезоне-2017/18