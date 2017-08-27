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17:35 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" установил рекорд чемпионата по количеству ударов по воротам


Футболисты "Спартака" установили новый рекорд текущего чемпионата, нанеся по воротам "СКА-Хабаровск" 26 ударов. Предыдущий рекорд, принадлежавший "Ростову", красно-белые превзошли на два удара, а свой лучший результат образца игры с "Уфой" – на четыре. Любопытно, что самые бьющие команды в сезоне-2017/18 забить так и не смогли.

Команды, нанесшие наибольшее количество ударов по воротам в сезоне-2017/18

Дата

Клуб

Матч

Удары (в створ)

27.08.2017

Спартак

СКА-Хабаровск (г) – 0:0

26 (13)

20.08.2017

Ростов

Краснодар (д) – 0:0

24 (8)

23.07.2017

Спартак

Уфа (г) – 0:0

22 (13)

21.07.2017

ЦСКА

Локомотив (д) – 1:3

20 (10)

09.08.2017

Зенит

Урал (г) – 1:1

19 (8)

05.08.2017

Локомотив

СКА-Хабаровск (д) – 1:0

18 (4)

06.08.2017

Краснодар

Урал (д) – 1:1

17 (8)

13.08.2017

Зенит

Ахмат (д) – 4:0

17 (6)
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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