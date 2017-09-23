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22:26 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" установил антирекорд посещаемости в этом сезоне

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Матч 11-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Анжи" (2:2), который прошел на "Открытии Арене", посетили 25075 человек, сообщает сайт РФПЛ. Это худшая посещаемость для московской команды в текущем сезоне. 

Предыдущий антирекорд был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 5-м туре. Тогда игру посетили 26183 зрителя.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
"Спартак" - "Анжи". Видео голов

 

Дополнительная информация

http://rfpl.org/match/match_12239.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Николай.Н

Итальянская тактика.Проиграть Анжи,чтоб запудрить мозги Ливерпулю и проиграть 5-0 в ЛЧ.А то стыдно будет проигрывать с баскетбольным счетом и на сухую.

22:54

Гаттузо Крут!!!!!!#!

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22:39

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\\

22:38

Гаттузо Крут!!!!!!#!

хрю-хрю свиножорики! Скоро будут ходить те несчастные, что по глупости купили абоны, да и то не все. Ливер вас прикончит.

22:38

semenovd

На ливерпуль придут, как никак хоть есть возможность посмотреть как надо играть в футбол. 5-0 раскатают спокойно, судья сжалится, поставит пеналь, ливер еще 2 баночки и 1-7, все довольны

22:37

Versus67

На ливерпуле будет полный стадион....грязных памперсов.

22:37

marksan

Жорик Вартанов______ Всё ещё впереди для Пищевика!

22:35

Berkut-7

А на что там ходить? У Спартака ив чемпионский год убогая игра была, но чемпионство прикрыло это, а сейчас играя убогая , так еще и очки перестала давать , после 0-4 от Ливерпуля вообще 18-20 тысяч дай бог ходить будет.

22:35

майор99

Зритель голосует ногами

22:33

Жорик Вартанов

что для Спартака антирекорд для коней рекорд)))

22:32

shpasic

зато бесплатные билеты не раздавали, бгг)) да и это раза в два больше, чем в среднем на ЦСКА)

22:31