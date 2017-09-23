"Спартак" установил антирекорд посещаемости в этом сезоне

Матч 11-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Анжи" (2:2), который прошел на "Открытии Арене", посетили 25075 человек, сообщает сайт РФПЛ. Это худшая посещаемость для московской команды в текущем сезоне.

Предыдущий антирекорд был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 5-м туре. Тогда игру посетили 26183 зрителя.