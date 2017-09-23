"Спартак" установил антирекорд посещаемости в этом сезоне

Матч 11-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Анжи" (2:2), который прошел на "Открытии Арене", посетили 25075 человек, сообщает сайт РФПЛ. Это худшая посещаемость для московской команды в текущем сезоне.
Предыдущий антирекорд был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 5-м туре. Тогда игру посетили 26183 зрителя.
Николай.Н
Итальянская тактика.Проиграть Анжи,чтоб запудрить мозги Ливерпулю и проиграть 5-0 в ЛЧ.А то стыдно будет проигрывать с баскетбольным счетом и на сухую.
22:54
Гаттузо Крут!!!!!!#!
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22:39
Гаттузо Крут!!!!!!#!
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22:38
Гаттузо Крут!!!!!!#!
хрю-хрю свиножорики! Скоро будут ходить те несчастные, что по глупости купили абоны, да и то не все. Ливер вас прикончит.
22:38
semenovd
На ливерпуль придут, как никак хоть есть возможность посмотреть как надо играть в футбол. 5-0 раскатают спокойно, судья сжалится, поставит пеналь, ливер еще 2 баночки и 1-7, все довольны
22:37
Versus67
На ливерпуле будет полный стадион....грязных памперсов.
22:37
marksan
Жорик Вартанов______ Всё ещё впереди для Пищевика!
22:35
Berkut-7
А на что там ходить? У Спартака ив чемпионский год убогая игра была, но чемпионство прикрыло это, а сейчас играя убогая , так еще и очки перестала давать , после 0-4 от Ливерпуля вообще 18-20 тысяч дай бог ходить будет.
22:35
майор99
Зритель голосует ногами
22:33
Жорик Вартанов
что для Спартака антирекорд для коней рекорд)))
22:32
shpasic
зато бесплатные билеты не раздавали, бгг)) да и это раза в два больше, чем в среднем на ЦСКА)
22:31