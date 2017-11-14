"Спартак": "Успели сыграть в снежки, пока все не растаяло?"

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию защитника Андрея Ещенко со снежком. Красно-белые поинтересовались у болельщиков, успели ли те насладиться выпавшим снегом.

Отметим, что сегодня, 14 ноября, полузащитник столичной команды Роман Зобнин провел первую тренировку в основной группе после травым крестообразных связок, полученной в начале июня.

Напомним, в 17-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 18 ноября. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.