"Спартак" – "Урал": драка болельщиков перед матчем

Болельщики подрались у трибуны B стадиона "Открытие Арена" через несколько минут после начала матча 13-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом".

По данным "СЭ", стычка была незначительной. Всего было задержано четыре человека. На участников драки составляются административные протоколы.

Игра "Спартак" – "Урал" началась в 19.00 (мск). Фанаты всячески оскорбляют капитана московской команды Дениса Глушакова, который остался в запасе.

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