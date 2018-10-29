"Спартак" упустил победу в Казани. "Рубин" отыгрался в добавленное время

29 октября. Казань. "Рубин" - "Спартак" - 0:1. Рауль Рианчо (слева) и Курбан Бердыев перед матчем. Фото Александр Волгин

"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" со счетом 1:1 в матче 12-го тура чемпионата России. Команды занимают 6-е и 7-е место в турнирной таблице соответственно.

Счет в этой встрече открыл защитник красно-белых Дмитрий Комбаров – футболист отличился с пенальти. В самом конце встречи сравнял счет полузащитник Егор Сорокин через считанные секунды после выхода на замену.

Во втором тайме в составе красно-белых дебютировал нападающий второй команды Сильванус Нимели. 18-летний полузащитник Михаил Игнатов впервые провел полный матч за "Спартак" в своем дебютном сезоне.

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12-й тур

"Рубин" (Казань) – "Спартак" (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: Комбаров, 78 - с пенальти (0:1). Сорокин, 90+2 (1:1).

"Рубин": И.А.Коновалов, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов, Подберезкин, И.Коновалов, Полоз (Бухаров, 76), Байрамян (Сорокин, 90+1).

"Спартак": Максименко, Петкович, Кутепов, Джикия, Комбаров, Боккетти, Зобнин, Игнатов, Ташаев (Мельгарехо, 86), Попов (Еременко, 61), Ханни (Нимели, 57).

Предупреждения: Комбаров, 40. Ханни, 44. Подберезкин, 47. Устинов, 63. Ташаев, 79. Зобнин, 87.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Лунев (Новосибирск).

29 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".