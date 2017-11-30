"Спартак" упустил победу над "Арсеналом" в молодежном первенстве

"Арсенал" сыграл вничью со "Спартаком" (1:1) в матче 19-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол красно-белых забил на 73-й минуте Даниил Лопатин, через 10 минут Асланбек Сикоев сравнял счет.

После 19 туров "Спартак" занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Арсенал" расположился на 14-й строчке с 18-ю баллами.

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19-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Спартак" (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: Лопатин, 73 (0:1). Сикоев, 83 (1:1).

Судья: Федотов (Великий Новгород).

30 ноября. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".