"Спартак" - "Уфа": котировки букмекеров

Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уфой". Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Уфа"

Прогноз Winline – П1 1.39 – Н 4.12 – П2 7.61

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Уфа" – в воскресенье, 5 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Бакаев, Попов, Промес - Луиз Адриану.

"Уфа": Беленов - Никитин, Тумасян, Аликин - Стоцкий, Пауревич, Ванек, Йокич - Сысуев, Игбун, Кротов.

ПОТЕРИ: Ананидзе, Боккетти, Самедов, Тигиев, Тимофеев, Зобнин (все - травма) - Живоглядов (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

8 матчей составляет беспроигрышная серия "Спартака" в премьер-лиге (+3=5-0, мячи 11-7). "Уфа" не знает неудач в пяти турах (+3=2-0, мячи 6-3).

6 туров не забивает в чемпионате Квинси Промес, который никак не может достичь отметки 50 голов в премьер-лиге. Два из этих матчей голландец пропустил из-за травмы, а еще в четырех не сумел отличиться.

10 голов забила "Уфа" в семи матчах со "Спартаком" в премьер-лиге (+3=2-2, мячи 10-9). Ни один из клубов высшего дивизиона не пропускал от уфимцев так много. Чаще, чем "Спартак", команда из Башкирии обыгрывала только "Арсенал" (+4=0-1, мячи 5-1).

7 очков набрала "Уфа" на "Открытие Арене" (+2=1-0, мячи 5-3). В сезонах-2014/15 и 2016/17 она побеждала 2:1 и 1:0, а поединок первого тура сезона-2015/16 завершился вничью - 2:2.

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

2:0 "Спартаку" надо выигрывать. Много команд, в том числе и "Уфа", играют в низкой обороне, через быстрые атаки, "стандарты", где можно что-нибудь придумать, разыграть. Какие-то контратаки могут и пройти, потому что "Спартак" играет в высокий прессинг. Но у красно-белых класс игроков выше, и команде тоже нужно цепляться за группу лидеров, не отпускать ее.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

3:0 "Спартак" стремится приблизиться к тройке лидеров. Учитывая количество очков, уже подаренных соперникам, а также поражение от "Севильи", красно-белые всячески будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. "Уфа", ближайший преследователь "Спартака", почувствует на себе злость соперника.