"Спартак" удалил скандальный твит со словами Джикии

В субботу в Твиттере "Спартака" была опубликована видеозапись, на которой защитник Георгий Джикия снимает бразильских одноклубников Педро Рошу, Фернанду и Луиза Адриану и говорит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". После 17 часов данная запись была удалена со страницы красно-белых.
Отметим, британские СМИ и журналисты обвинили московский клуб в проявлении расизма.
Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак" //
В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло
Старый болельщик Динамо
Очень всем будет весело если СМ выгонят из ЛЕ.
22:53 13 января
внеигры
А вообше за языком надо следить.
21:38 13 января
uaom
Мда ...Зенит винят в расизме , а претензии предъявляют к Спартаку . Оказывается , что Джикия еще тот расист ...
20:34 13 января
pushgun
В КВН черный парень из РУДН шутит про черненьких, евреи как правило рассказывают самые смешные анекдоты про евреев. И никто не обижается. Только англичанам больно все это слушать, их нужно пожалеть.
20:33 13 января
teorver
Ну пусть хотя бы СЭ не писал, что твит скандальный. Нормальная шутка - по меркам русского языка и в русскоязычной среде.
20:14 13 января
NIKO7309
действительно задолбали своей тупой толерантностью. эти недоумки даже дружеские шутки не понимают!!!! к примеру, если джикия одел бы чёрную рубашку, то его бы тоже записали бы в рассисты))))))
19:47 13 января
EstStar
ответ на все случаи жизни, нас не так поняли
19:02 13 января
YurovTheBest
реально толерасты задолбали
18:36 13 января
BeeBop
Джикии необходимо срочно сфотографировать Глушакова и сделать подпись: "И белый шоколад растаял"...Англия поймет...
18:14 13 января
NapoliFC
Грузинский футболист с российским паспортом назвал бразильских "парду" шоколадками. А британцы обиделись.
18:04 13 января
Весёлый©
А Джикия сам-то! (твит схоронил, кстати, на память)
17:58 13 января
NapoliFC
Трахтенберга надо на пенсию за такие проколы.
17:57 13 января
NapoliFC
Вот увидите, что Спартак накажут.
17:54 13 января
NapoliFC
Ну и зря. Сейчас британские СМИ напишут что Спартак сам признался в расизме и начнут требовать санкций.
17:54 13 января
Кириллиус Спартакиус
Эх, зря... Прогнулись под этими англосаксами!
17:53 13 января
shpasic
слабаки! потом Трахтенберг скажет, что это Дзюба взломал твиттер.
17:52 13 января