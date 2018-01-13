17:49 13 января | Футбол — РФПЛ

"Спартак" удалил скандальный твит со словами Джикии

Твит "Спартака".
Твит "Спартака".
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В субботу в Твиттере "Спартака" была опубликована видеозапись, на которой защитник Георгий Джикия снимает бразильских одноклубников Педро Рошу, Фернанду и Луиза Адриану и говорит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". После 17 часов данная запись была удалена со страницы красно-белых.

Отметим, британские СМИ и журналисты обвинили московский клуб в проявлении расизма.

Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак"  //
В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Старый болельщик Динамо

Очень всем будет весело если СМ выгонят из ЛЕ.

22:53 13 января

внеигры

А вообше за языком надо следить.

21:38 13 января

uaom

Мда ...Зенит винят в расизме , а претензии предъявляют к Спартаку . Оказывается , что Джикия еще тот расист ...

20:34 13 января

pushgun

В КВН черный парень из РУДН шутит про черненьких, евреи как правило рассказывают самые смешные анекдоты про евреев. И никто не обижается. Только англичанам больно все это слушать, их нужно пожалеть.

20:33 13 января

teorver

Ну пусть хотя бы СЭ не писал, что твит скандальный. Нормальная шутка - по меркам русского языка и в русскоязычной среде.

20:14 13 января

NIKO7309

действительно задолбали своей тупой толерантностью. эти недоумки даже дружеские шутки не понимают!!!! к примеру, если джикия одел бы чёрную рубашку, то его бы тоже записали бы в рассисты))))))

19:47 13 января

EstStar

ответ на все случаи жизни, нас не так поняли

19:02 13 января

YurovTheBest

реально толерасты задолбали

18:36 13 января

BeeBop

Джикии необходимо срочно сфотографировать Глушакова и сделать подпись: "И белый шоколад растаял"...Англия поймет...

18:14 13 января

NapoliFC

Грузинский футболист с российским паспортом назвал бразильских "парду" шоколадками. А британцы обиделись.

18:04 13 января

Весёлый©

А Джикия сам-то! (твит схоронил, кстати, на память)

17:58 13 января

NapoliFC

Трахтенберга надо на пенсию за такие проколы.

17:57 13 января

NapoliFC

Вот увидите, что Спартак накажут.

17:54 13 января

NapoliFC

Ну и зря. Сейчас британские СМИ напишут что Спартак сам признался в расизме и начнут требовать санкций.

17:54 13 января

Кириллиус Спартакиус

Эх, зря... Прогнулись под этими англосаксами!

17:53 13 января

shpasic

слабаки! потом Трахтенберг скажет, что это Дзюба взломал твиттер.

17:52 13 января