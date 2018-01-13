"Спартак" удалил скандальный твит со словами Джикии

В субботу в Твиттере "Спартака" была опубликована видеозапись, на которой защитник Георгий Джикия снимает бразильских одноклубников Педро Рошу, Фернанду и Луиза Адриану и говорит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". После 17 часов данная запись была удалена со страницы красно-белых.

Отметим, британские СМИ и журналисты обвинили московский клуб в проявлении расизма.

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