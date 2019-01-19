18:41 | Футбол — РПЛ

"Спартак" тренируется без Зе Луиша, но с Глушаковым

19 января. Доха. Тренировка "Спартака". Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
19 января. Доха. Тренировка "Спартака". Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
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В субботу "Спартак" проводит в Дохе первую тренировку.

На поле академии Aspire футболисты вышли сразу после прилета. В отеле остался нападающий Зе Луиш – у него небольшая температура, его возвращение ожидается в воскресенье. Также не вышел на занятие вратарь Александр Селихов, у него недомогание.

А вот полузащитник Денис Глушаков вернулся в общую группу. Занятие носит втягивающий характер. (Дмитрий Зеленов)

 

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