"Спартак" тренируется без Зе Луиша, но с Глушаковым

В субботу "Спартак" проводит в Дохе первую тренировку.
На поле академии Aspire футболисты вышли сразу после прилета. В отеле остался нападающий Зе Луиш – у него небольшая температура, его возвращение ожидается в воскресенье. Также не вышел на занятие вратарь Александр Селихов, у него недомогание.
А вот полузащитник Денис Глушаков вернулся в общую группу. Занятие носит втягивающий характер. (Дмитрий Зеленов)
"Спартак" в Дохе тренируется под звуки молитвы pic.twitter.com/yngVHPac8i– СЭ Спартак (@spartak_se) 19 января 2019 г.
"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица
Загрузка...