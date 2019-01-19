"Спартак" тренируется без Зе Луиша, но с Глушаковым

В субботу "Спартак" проводит в Дохе первую тренировку.

На поле академии Aspire футболисты вышли сразу после прилета. В отеле остался нападающий Зе Луиш – у него небольшая температура, его возвращение ожидается в воскресенье. Также не вышел на занятие вратарь Александр Селихов, у него недомогание.

А вот полузащитник Денис Глушаков вернулся в общую группу. Занятие носит втягивающий характер. (Дмитрий Зеленов)