"Спартак" сыграл вничью в Хабаровске

Массимо КАРРЕРА вряд ли может быть доволен игрой своей команды. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В матче 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" и "Спартак" голов забито не было – 0:0. Безвыигрышная серия красно-белых достигла трех встреч. Действующие чемпионы временно поднялись на девятое место в таблице.

Хабаровчане не проигрывают на протяжении уже четырех матчей. Несмотря на это, армейцы не сумели покинуть зону вылета и занимают 15-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Спартак" (Москва) – 0:0

"СКА-Хабаровск": Довбня, Савичев (Казанков, 72), Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Калинский, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Христов (Корян, 46), Маркович.

"Спартак": Селихов, Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Фернанду, Глушаков, Пашалич (Ананидзе, 76), Комбаров (Мельгарехо, 71), Луиз Адриану, Промес.

Предупреждения: Корян, 56. Боккетти, 56. Пуцко, 79. Никифоров, 84. Наваловский, 88. Довбня, 90+4.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).

27 августа. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".

Трансляция матча СКА - "Спартак"