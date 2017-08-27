"Спартак" сыграл вничью в Хабаровске

В матче 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" и "Спартак" голов забито не было – 0:0. Безвыигрышная серия красно-белых достигла трех встреч. Действующие чемпионы временно поднялись на девятое место в таблице.
Хабаровчане не проигрывают на протяжении уже четырех матчей. Несмотря на это, армейцы не сумели покинуть зону вылета и занимают 15-ю строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
"СКА-Хабаровск" – "Спартак" (Москва) – 0:0
"СКА-Хабаровск": Довбня, Савичев (Казанков, 72), Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Калинский, Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Христов (Корян, 46), Маркович.
"Спартак": Селихов, Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Ещенко, Фернанду, Глушаков, Пашалич (Ананидзе, 76), Комбаров (Мельгарехо, 71), Луиз Адриану, Промес.
Предупреждения: Корян, 56. Боккетти, 56. Пуцко, 79. Никифоров, 84. Наваловский, 88. Довбня, 90+4.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).
27 августа. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".
tsalvlad
Действующие чемпионы временно поднялись на девятое место в таблице.... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ часть предложения звучит почти как песня: "...ВРЕМЕННО ПОДНЯЛИСЬ НА ДЕВЯТОЕ МЕСТО В ТАБЛИЦЕ...". Хотя... Вполне-таки законное место, правильное.
13:20
Жорик Вартанов
а Федун просто какашка, он никогда не возьмет сильного тренера, сильный тренер потребует хороших игроков, а те стоят дорого, Каррера не тот тренер который может у руководства что то потребовать
13:18
Помпей
Боженька всё видит сектанты и ещё ни раз вам аукнится позорный слив арсеналу!
13:17
Markonie
don't care И сразу же га*но полилось из шакалов и гиен, который в прошлом сезоне сидели и не вылезали, радуйтесь убогие, пока можете, что вам ещё остается.=============== не переживай. Типичный питерский троллинг. Малолетние любители танго (аргентинского). С голубыми оттенками. Клуб "Голубая устрица" ))))))))))))))))))
13:17
Док.
Так-то стесняюсь спросить, у старосты: что есть (или что там находится) Белые Столбы? И у господина Помпея - кто есть три обрубка? Спасибо за ответы)).
13:16
5555555
Удивляет то, что пишущие тут, свои вы.серы, смотрели хотя бы игру?... Ну да, главное ведь, пукнуть в " пространство".....)
13:16
Жорик Вартанов
вы правы, счет на табло, счет 0-0 это факт, Спартак пока еще чемпион, это тоже факт, везение как и игра уходит и приходит, игра придет, и счет придет, ну а пока мы ЧЕМПИОНЫ, так что оставьте свое говно на 30 тур
13:16
Pablo_75
У Спартака, как ни странно, проблемы не в центре, а по краям. Я всё на текстовой доказывал, что схема нормальная, 3-5-2 с двумя вингерами. Но какой чудовищный КПД у наших Дани Алвесов... Ещенко вроде хвалили, а сегодня НИ ОДНОГО разумного и нацеленного навеса-прострела. Комбаров тоже почти не виден. В то время как Промес,Адриану, Фернанду нашли довольно симпатичную комбинационную игру, флангов просто нет... P.S. И даже при этом могли, конечно, выигрывать, ещё и не везло люто...
13:15
DOCTORKS
все на своих местах!!!народный бромантановый середнячок отправился в очередную спячку минимум на 16 лет!!!!!
13:14
bor_bor
Ни страсти, ни стремления, тихий тренер на скамейке - команда Спартак сдалась. И что делать?! Развал. Такой красивый стадион построили, народ пошел на футбол - эх!!! Какие-то непреодолимые распри и в команде, и в руководстве.
13:14
vassel
надеюсь хрюканам хватит ума не выгонять Карреру. Каррера единственный стоящий тренер, который может чего то добиться с этим г....
13:14
GerychZ ✯
don't care - Заходи когда Зенит проиграет..)
13:14
Помпей
возьмут беляева и игбуна и тогда можно на восьмёрку замахнуться)))
13:14
71
don't care..............на вас-то? конечно полилось и будет литься))) Обтечешь, еще придешь(с).
13:14
jpanin
Вот вам и весь чемпион ... липовый ...
13:13
голос из Санкт-Петербурга
Каррера "поплыл". Такое впечатление, что он не знает, что делать. А Спартаку надо идти в церковь - грехи замаливать. 21 мая 2017 Арсенал - Спартак 3-0. Эту дату вам болельщики из Самары никогда не простят!
13:13
Friend of Misery
Спартак завоевал очко и поднялся на 9-ое место. Это все, что нужно знать о середняке.
13:13
Medved.
чемпионат выигран, а не большее команда без менеджмента и тренера и не рассчитывала
13:12
don't care
И сразу же га*но полилось из шакалов и гиен, который в прошлом сезоне сидели и не вылезали, радуйтесь убогие, пока можете, что вам ещё остается.
13:12
Dolphin75
"Несмотря на это, армейцы не сумели покинуть зону вылета и занимают 15-ю строчку" _____ Хабаровск на 14-м месте, т.к. в личной встрече победил Анжи.
13:10
71
С учетом игры на кубок, победа и ничья.. СКА серию с.бов открыл?))
13:09
DOCTORKS
ну по сравнению с прошлыми турами у спартака прогресс---натужное очочко заработали!!
13:09
Markonie
Dexty_07 Игра 2-ух равных команд. Пердив примерно по уровню, но выживет сильнейший.==== Доооо, конечно. 30-70%, 2-26, 0-13, 0-7. Ты футбол-то смотрел? Или танго любишь?
13:08
serzheo
Чемпиены, че))) То-то поржем в ЛЧ)))
13:08
Shumi083
интересно сколько денег поставил на Спартак Черданцев))))) прям вешался)
13:07
голос из Санкт-Петербурга
С помощью "баклажанной икры" (типа Пашалича и каких-то там ещё непонятных безымянных футболистов) даже у выходца их ФНЛ не выиграть!
13:07
GerychZ ✯
Погорячился, 1:1 поставил..)
13:07
Валерий Милан-Монако
Достал уже Каррера ставить СЫРОГО Пашалича((
13:06
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Свиноферм должен быть разрушен! (Катон) //////Ждем очередной Аустерл.....эээээ позор в Мариборе!
13:06
Фуля
Впереди у Спартака важнейшие игры за сохранение места в высшей лиге: Тосно, Анжи. Плюс Марибор - типичный могильщик Спартака в еврокубках.
13:06