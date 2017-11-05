"Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в молодежном первенстве

"Спартак" дома сыграл вничью с "Уфой" (1:1) в матче 16-го тура молодежного первенства чемпионата России. На гол защитника красно-белых Кирилла Феофилактова через четыре минуты ответил полузащитник уфимцев Игорь Безденежных.

"Уфа" располагается на пятом месте в турнирной таблице, опережая "Спартак", идущий на шестой строчке, по дополнительным показателям.

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Молодежные команды

16-й тур

"Спартак" (Москва) – "Уфа" – 1:1 (0:0)

Голы: Феофилактов, 52 (1:0). Безденежных, 56 (1:1).

Судья: Смолин (Вологда).

5 ноября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".