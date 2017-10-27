"Спартак" сыграл вничью с "Ростовом" в молодежном первенстве

"Спартак" сыграл вничью с "Ростовом" (1:1) в матче 15-го тура молодежного первенства России. У ростовчан отличился Норик Мкртчян, красно-белых от поражения спас гол Петра Володкина в компенсированное ко второму тайму время.

"Спартак" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка, "Ростов" - на 11-ю строчку с 18-ю баллами.

Чемпионат России

Молодежные команды

15-й тур

"Ростов" – "Спартак" – 1:1 (0:0)

Голы: Мкртчян, 59 (1:0). Володкин, 90+1 (1:1).

Судья: Буланов (Саранск).

27 октября. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".