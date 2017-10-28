"Спартак" сыграл вничью с "Ростовом"

"Ростов" на своем поле в матче 15-го тура чемпионата России сыграл вничью со "Спартаком" (2:2).
В первом тайме счет открыл Алексей Ионов, у красно-белых отличились Фернанду и Денис Глушаков. Ничью хозяевам на 87-й минуте встречи принес Мацей Вилюш.
Команда Массимо Карреры поднялась на четвертое место. "Спартак" продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей. "Ростов" не может победить уже в девятом матче подряд.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва) - 2:2 (1:2)
Голы: Ионов, 20 (1:0). Фернанду, 31 (1:1). Глушаков, 34 (1:2). Вилюш, 87 (2:2).
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Устинов (Шомуродов, 75), Ионов (Киреев, 90+2), Гацкан, Маер, Думбья (Байрамян, 62), Бухаров.
"Спартак": Селихов, Петкович, Джикия, Таски, Комбаров, Промес, Глушаков, Фернанду, Попов, Бакаев, Луиз Адриану (Мельгарехо, 46).
Предупреждения: Таски, 65. Бухаров, 76.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Лунев (Новосибирск), Воронцов (Ярославль).
28 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"
П_о_в_а_р
Ин, жив? заскринь чё-нить, а то волнуюсь.)
21:52
ladafan
команда-инвалид, не справилась с командой инвалидов ( при желании можно менять местами)...
21:51
энильдо
Доку: Пока не всё так плохо у "Спартака", пока старики ещё помнят, а молодые уже нет ("Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!"), нужно воспевать его, нужно офундамендалентовать его победы в металле, в камне, в дереве. И ты в это веришь?! Похорони почетно свои мечты...
21:50
AlexM1971
в РФПЛ есть 2 говнокоманды - ростов и рубин... надо замутить голосовалку, чтобы их отправить в ПФЛ..ростов можно даже во второй дивизион... позорище на карте всея Руси..
21:50
NF
Кстати, вопрос: а чего Селихов второй мяч не взял? Даже с места не сдернулся. Акинфеев вечно виноватый, а чего ж Селихов-то стоял аки памятник?..
21:50
Slim Taller
Шальной гол Фернандо спутал всю малину Ростову.Так-бы в контратаках ещё пару закатили-бы.Обороны у свинорылов как не было так и нет.Понабирали с гор Джикий и хотят чего-то.
21:49
П_о_в_а_р
Инквизитор Жив! Могло быть и 6:0 Евгений Зырянкин отмечает, что красно-белые вполне могли проиграть и с более крупным счетом. (с) ----------------------------- Эээ, чувырла.)) Ты там правда поехал чтоль.) ты ж уже копипастил это.)) Может скорую?)
21:49
Крюков Сергей
serzheo ========= Думаешь, ты меня чем-то удивил?)
21:49
при счете 0:4 судья сломал игру
да, пока все ожидаемо...пока не сформирован тренд на стабильность (минимум 3 победы подряд) очки можем потерять в любом следующем матче...например, в этом потеряли очередные очень важные 2 очка. За 3 место побороться еще реально, т.к. кони тоже уныло тухлят:), но ЛЧ все дальше отползает...
21:48
П_о_в_а_р
Инквизитор Жив! AlexM1971 зачем такая говнокоманда как Ростов существует премьер-лиге? даже проигрывая сидят в 11 человек в обороне на что-то надеясь..... позор Кучуку и всему ростову... им место в пфл....ростовчане вам самим то не стремно? /// Дык... Что бы свиньям было стрёмно!!!(((( --------------------------------- Смотрел вчера армейских, Ин? как твоих то скринил какой то Арсеналий. Лол. З.Ы. Чё игноришь, сучка.) Наглоталась вчера?))
21:48
AlexM1971
в ростове щяс наверное праздник - как никак ничью с самим Спартаком высидели.. тьфу позорники..
21:48
Инквизитор Жив!
Могло быть и 6:0 Евгений Зырянкин отмечает, что красно-белые вполне могли проиграть и с более крупным счетом. (с)
21:47
Новоуепинни
А еще сегодня и Леонида Слуцкого привычно по-дворовому отскринили (( Совсем все грустно в СЭ седня ((
21:45
AlexM1971
Ростов за свою игру достоин только ПФЛ - максимум... 11 очкунов на своей половине поля при счете 1-2 - это полный позор!!! Ростов за Кучука - ага... стремно ребята..
21:45
serzheo
Крюков Сергей____ Красивые голы, особливо издали, говорят об отсутствии плана атаки у команды и недоверии партнерам - бъющего. Тобишь - дурак залетел. И это скорее минус.
21:44
Инквизитор Жив!
AlexM1971 зачем такая говнокоманда как Ростов существует премьер-лиге? даже проигрывая сидят в 11 человек в обороне на что-то надеясь..... позор Кучуку и всему ростову... им место в пфл....ростовчане вам самим то не стремно? /// Дык... Что бы свиньям было стрёмно!!!((((
21:44
П_о_в_а_р
Инквизитор Жив! --------------------------- Ин, а внуки правда есть, или ты обманывал тогда? Ну с таким ЧЮ бабы не дают скринить, факт. Да и на тёлок как то у тебя на сием форуме (Иришулька была, Кэт) какая то агрессивно-негативная реакция всегда была. Гоу тереть за жизню, Ин.)
21:44
Новоуепинни
Из положительных моментов: радует, что Спартак дал бой Динаме, Тосно, Ростову и Амкару, отстояв ничьи и не проиграв. Причем в этих играх судейко помог спасти очечко всего лишь один раз. Значит, жив Спартак!
21:42
Tribunal Z
По мне так Спартак никогда не показывал чемпионскую игру. Просто в прошлом году всё сложилось в его пользу, наверное и впрямь Федун хорошо поработал с кем то. Да и конкуренты Зенит и ЦСКА слишком много напортачили тогда, много ошибались, просто Спартак был стабильнее и везучее. Сейчас всё вернулось на свои места. Спартак по уровню это команда пятёрки, но никак не тройки в чемпионате. Конечно все будут кивать на Севилью, мол её классно сделали, но Севилья тогда в матче была ниже плинтуса, что она и подтвердила три дня спустя так же проиграв безвольно Валенсии. В чемпионате ни одной игры толковой и классной Спартак не показал. В общем если судьи не помогут, то Спартак в тройке не будет, тем более с такой игрой
21:41
nn61
Thomas_Boy_, чё с тобой случилось то? Ну сначала было необычно, потом отчасти прикольно... все промежутки опускаю, но смешно никогда. Вообще. Сейчас твое творчество про Терек ничего, кроме не понимания и считания тебя прид...... не вызывавают. Но, каждому своё, дерзай.
21:41
вперёд Спартак!
Мы сегодня потеряли 2 очка, но это жизнь, бывает, идём дальше. В любом случае, содержание нашего футбола в Ростове было в несколько раз выше футбольных мучений "хромой кобылы", безуспешно боровшейся вчера за ничейку в Туле. Ждём продолжения кобылиного позора в Базеле и спартаковской победы в Севильи.
21:41
П_о_в_а_р
Инквизитор Жив! Могло быть и 6:0 Евгений Зырянкин отмечает, что красно-белые вполне могли проиграть и с более крупным счетом. (с) ---------------------------- Это же я, Ин. Я такого не мог написать. З.Ы. Ты заскринил?)) хоть кого-нибудь за последние лет 10.)
21:40
Инквизитор Жив!
Могло быть и 6:0 Евгений Зырянкин отмечает, что красно-белые вполне могли проиграть и с более крупным счетом. (с)
21:39
AlexM1971
зачем такая говнокоманда как Ростов существует премьер-лиге? даже проигрывая сидят в 11 человек в обороне на что-то надеясь..... позор Кучуку и всему ростову... им место в пфл....ростовчане вам самим то не стремно?
21:38
andyk82
21:23 Док_ Как бы антиадекватный злопыхат не изголялся - Спартак чемпион! И чемпионом останется! Впереди целый круг, а вот потом и посмотрим! 21:22_---------------------- И то верно! От оптимизма в Москве ещё никто не умирал! PS. Свиноферм погубит тупость...
21:36
П_о_в_а_р
Инквизитор Жив! Док_ Как бы антиадекватный злопыхат не изголялся - Спартак чемпион! И чемпионом останется! Впереди целый круг, а вот потом и посмотрим! /// Эпта! Круг? Квадрат Малевича, Рабиновича МГУМ... М-да.... Промкооперация... ----------------------- Шандец. Инна с ума сошла. З.Ы. Ростов... больница... врач... М-да... Свиноферма... Палата номер 6... Иришулька...))
21:36
энильдо
Какая несправедливость, что "Ростов" и "Спартак" сыграли вничью! Но справедливо то,что "Спартак" опять не станет чемпионом России, и это - очень хорошая несправедливость!
21:35
П_о_в_а_р
Инквизитор Жив! Новоуепинни А ниче так колхоз на своем сеновале городских девок отскринил )) Даже приехавшие на денежный промысел мулатки поотнекивались для вида, но потом забесплатно отскринились )) Даже спасибо потом сказали настоящим мужыкам /// ))) Это для повара-Иришульки!( ))) ------------------------------ ))) Я тебя тоже люблю, Ин.)) Так паранойя разовьётся, не боишься?) Я не думал, что так зацеплю тебя...)) Держись!))
21:34
Инквизитор Жив!
Док_ Как бы антиадекватный злопыхат не изголялся - Спартак чемпион! И чемпионом останется! Впереди целый круг, а вот потом и посмотрим! /// Эпта! Круг? Квадрат Малевича, Рабиновича МГУМ... М-да.... Промкооперация...
21:34
Tribunal Z
Интересно, напишет почитатель псевдонародной команды Р. статейку "Спартак опять опустили на последних минутах. Как это было."?
21:32