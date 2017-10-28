"Спартак" сыграл вничью с "Ростовом"

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:2. Ростовчане не могут победить в девятом матче подряд. Фото Григорий БОЧКАРЕВ

"Ростов" на своем поле в матче 15-го тура чемпионата России сыграл вничью со "Спартаком" (2:2).

В первом тайме счет открыл Алексей Ионов, у красно-белых отличились Фернанду и Денис Глушаков. Ничью хозяевам на 87-й минуте встречи принес Мацей Вилюш.

Команда Массимо Карреры поднялась на четвертое место. "Спартак" продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей. "Ростов" не может победить уже в девятом матче подряд.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва) - 2:2 (1:2)

Голы: Ионов, 20 (1:0). Фернанду, 31 (1:1). Глушаков, 34 (1:2). Вилюш, 87 (2:2).

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Устинов (Шомуродов, 75), Ионов (Киреев, 90+2), Гацкан, Маер, Думбья (Байрамян, 62), Бухаров.

"Спартак": Селихов, Петкович, Джикия, Таски, Комбаров, Промес, Глушаков, Фернанду, Попов, Бакаев, Луиз Адриану (Мельгарехо, 46).

Предупреждения: Таски, 65. Бухаров, 76.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Лунев (Новосибирск), Воронцов (Ярославль).

28 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"