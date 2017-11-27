"Спартак" сыграет в красной форме, "Зенит" - в лазурной

"Спартак" и "Зенит" определились с игровой формой на матч 18-го тура чемпионата России. Подопечные Массимо Карреры выйдут на поле в красной экипировке, их вратарь – в черной.

Команда Роберто Манчини сыграет в лазурной форме, голкипер питерцев – в желтом.

Встреча "Спартак" – "Зенит" пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.