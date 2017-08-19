10:20 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" сыграет в дерби в красной форме, "Локомотив" - в белой


Стало известно, в каких комплектах формы сыграют "Спартак" и "Локомотив" в матче 7-го тура чемпионата России. Игровую экипировку команд в своем Твиттере опубликовали красно-белые.

"Спартак" выйдет на поле "Открытие Арены" в домашнем красном комплектке формы, а "Локомотив" - в экипировке белого цвета.

Напомним, матч  "Спартак" - "Локомотив" состоится 19 августа на "Открытие Арене". Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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