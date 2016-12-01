"Спартак" сыграет в белой форме, "Крылья Советов" - в голубой

Игроки "Спартака" выйдут на поле в матче 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" в белой форме, сообщает пресс-служба самарского клуба. Самарцы же сыграют в голубом комплекте экипировки. Встреча состоится сегодня на стадионе "Металлург" в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

Форма "Спартака" на сегодняшний матч pic.twitter.com/J081yyNeDT – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 1 декабря 2016 г.